Αλεξανδρούπολη: Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία ηλικιωμένου με 15 μαχαιριές - Οι δύο ανήλικοι

Σύλληψη τριών ατόμων από την ΕΛ.ΑΣ για την άγρια δολοφονία ηλικιωμένου άνδρα, που εντοπίστηκε νεκρός με 15 μαχαιριές στο σπίτι του αργά το απόγευμα του Σαββάτου (14/2) στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με το evros-news.gr πρόκειται για τρεις νεαρούς, οι οποίοι δολοφόνησαν τον 82χρονο την περασμένη Πέμπτη. Οι δράστες μπήκαν στο διαμέρισμα για να του ζητήσουν επιπλέον χρήματα, αφού είχε προηγηθεί η κλοπή της τραπεζικής κάρτας του.

Ο ηλικιωμένος έφερε αντίσταση και τον σκότωσαν με πολλές μαχαιριές στο σημείο που τον εντόπισε ο αδερφός του. Η ΕΛ.ΑΣ προσήγαγε τους τρεις δράστες για ανάκριση, ενώ ανήλικος 15χρονος ομολόγησε ότι τον δολοφόνησαν με μαχαίρι.

Η άμεση προσαγωγή ήρθε λόγω της καταγγελίας του θύματος ότι του έκλεψαν την τραπεζική κάρτα στην λαϊκή αγορά. Βάσει των αγορών που πραγματοποίησαν οι τρεις νεαροί σε καταστήματα της πόλης και από κάμερες, ταυτοποιήθηκαν.

Πώς ήρθε η ομολογία για το στυγερό έγκλημα

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης αναζήτησαν και προσήγαγαν τους δράστες, με τον 15χρονο να ομολογεί αμέσως και να παραδέχεται πως αυτοί δολοφόνησαν τον ηλικιωμένο.

Πηγή: Ethnos.gr