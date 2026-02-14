Πέλλα: Νέες απάτες με τη μέθοδο του «λογιστή» - Άρπαξαν χιλιάδες ευρώ, λίρες και κοσμήματα

Χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν επιτήδειοι μέσω τηλεφωνικής απάτης με τη γνωστή «μέθοδο του λογιστή».

Συγκεκριμένα, συνεργός του κατηγορούμενου τηλεφώνησε στην κατοικία και συνομίλησε με ανήλικη. Προσποιούμενος τον λογιστή της οικογένειας υποστήριξη ότι απαιτείται άμεση καταμέτρηση των κοσμημάτων που βρίσκονται στο σπίτι, προκειμένου να ολοκληρωθεί ένας οικονομικός έλεγχος.

Με την τεχνική της πειθούς και δημιουργώντας αίσθημα επείγοντος, έπεισε την ανήλικη να συγκεντρώσει τιμαλφή.

Η παραλαβή των τιμαλφών

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τέσσερις χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής εκτιμώμενης αξίας 5.000 ευρώ.

Τα αντικείμενα παρέλαβε δεύτερος συνεργός, ενώ ο ταυτοποιημένος άνδρας φέρεται να τον ανέμενε σε όχημα, το οποίο οδηγούσε, λειτουργώντας ως υποστηρικτικός κρίκος της επιχείρησης διαφυγής.

Δεύτερη απάτη την ίδια ημέρα

Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε ότι σε βάρος του ίδιου άνδρα έχει σχηματιστεί δικογραφία και για δεύτερη τηλεφωνική απάτη με την ίδια μεθοδολογία, επίσης στην Πέλλα και την ίδια ημέρα. Σε εκείνη την περίπτωση, φέρεται να παρέλαβε από γυναίκα κοσμήματα, ρολόγια και χρυσές λίρες συνολικής αξίας 25.000 ευρώ.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων συνεργών, ενώ υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε τηλεφωνικές κλήσεις με οικονομικό ή λογιστικό πρόσχημα και να επιβεβαιώνουν πάντα την ταυτότητα του καλούντος.

