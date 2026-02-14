Τελεσίδικο όχι από το ΣτΕ στην επαναφορά 13ου και 14ου μισθού! Απορρίφθηκε η προσφυγή της ΑΔΕΔΥ και ενός εκπαιδευτικού

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάσισε τελεσίδικα ότι δεν επανέρχονται ο 13ος και ο 14ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους, απορρίπτοντας την αίτηση της ΑΔΕΔΥ και εκπαιδευτικού που ζητούσαν την επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας.

Η υπόθεση συζητήθηκε στην 29μελή Ολομέλεια στις 5 Ιουνίου 2025. Ο προσφεύγων ζητούσε να αναγνωριστεί η υποχρέωση του Δημοσίου να του καταβάλει αποζημίωση για τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής άδειας των ετών 2023 και 2024, επικαλούμενος αντισυνταγματικότητα της μη επαναφοράς τους. Στο πλευρό του παρενέβη η ΑΔΕΔΥ, υποστηρίζοντας ότι η κατάργηση των δώρων παραβιάζει συνταγματικές αρχές, όπως η ισότητα και η αναλογικότητα, καθώς και διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου.

Αντίθετα, το Δημόσιο υποστήριξε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι διέπονται από ειδικό μισθολογικό καθεστώς και ότι η μη επαναφορά των επιδομάτων εντάσσεται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ούτε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ούτε δημιουργεί δυσμενή διάκριση σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, έλαβαν υπόψη το δημοσιονομικό κόστος ενδεχόμενης επαναφοράς, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 1,37 δισ. ευρώ ετησίως (ή 1,55 δισ. ευρώ με τις εργοδοτικές εισφορές), κρίνοντας ότι τα μεγέθη δεν επιτρέπουν μια τέτοια επιβάρυνση.

Η επίσημη δημοσίευση της απόφασης αναμένεται το προσεχές διάστημα.

