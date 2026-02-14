Κέντρα Υγείας Αττικής: Απλήρωτοι 11 μήνες οι γιατροί για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» - Πού κόλλησε η διαδικασία

Καθυστέρηση περίπου 11 μηνών παρουσιάζουν οι πληρωμές για τους γιατρούς στα Κέντρα Υγείας της Αττικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» του υπουργείου Υγείας.

Πρόκειται για το πρόγραμμα των δωρεάν εξετάσεων στον πληθυσμό που πραγματοποιείται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο έχει διαφημίσει δεόντως η κυβέρνηση ως παροχή στους πολίτες. Να υπενθυμιστεί ότι οι δωρεάν εξετάσεις γίνονται τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Όμως όσοι γιατροί του δημοσίου εργάζονται σε Κέντρα Υγείας και άλλες δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας της Αττικής και απασχολήθηκαν στο πρόγραμμα πραγματοποιώντας δωρεάν εξετάσεις σε πολίτες, δεν έχουν δει ούτε ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ο ιδιωτικός τομέας στον οποίο γίνονται οι δωρεάν εξετάσεις, πληρώνεται άμεσα και σε ένα διάστημα που δεν ξεπερνά τις 60 ημέρες. Άλλωστε είναι κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία εκταμιεύονται άμεσα.

Ενδεικτικό της αναστάτωσης που επικρατεί στους κόλπους των γιατρών είναι το γεγονός ότι και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας με επιστολή του στη Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (1η ΥΠΕ) Όλγα Μπαλαούρα, ζητά να αποκατασταθεί άμεσα το πρόβλημα και να πληρωθούν οι γιατροί, καθώς παραμένουν περίπου 11 μήνες χωρίς να έχουν εισπράξει την απαραίτητη αποζημίωση που προβλέπεται.

Να τονιστεί ότι εδώ και περίπου έναν χρόνο έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση που περιελάμβανε και τις αμοιβές των γιατρών του δημοσίου που θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω».

Οι αμοιβές για τους γιατρούς στα Κέντρα Υγείας

Με βάση το ΦΕΚ που εκδόθηκε, οι γιατροί στα Κέντρα Υγείας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» εισπράττουν το 90% της αμοιβής που λαμβάνουν οι ιδιώτες γιατροί.

Να σημειωθεί ότι το 10% της αμοιβής τους κατευθύνεται προς τις δημόσιες δομές.

Έτσι για μια ιατρική εξέταση ένας ιδιώτης ιατρός λαμβάνει 20€ μεικτά το οποίο σημαίνει ότι εισπράττει καθαρά 16€ για κάθε προληπτικό ιατρικό έλεγχο, ενώ οι γιατροί των δημοσίων μονάδων υγείας εισπράττουν 18€ μεικτά δηλαδή 14€ καθαρά για κάθε ιατρική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, η μεγάλη αυτή καθυστέρηση στην εξόφληση των γιατρών, οφείλεται σε γραφειοκρατικούς λόγους των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ).

Το γεγονός αυτό όμως έχει προκαλέσει αναστάτωση στους γιατρούς των μονάδων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και τους υγειονομικούς που επίσης συμμετέχουν και πρέπει να αμειφθούν, καθώς μέχρι και σήμερα είναι άγνωστο πότε θα εισπράξουν τα δεδουλευμένα τους.

