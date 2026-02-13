Βίντεο από το τροχαίο στη Λούτσα με τον 15χρονο νεκρό και τους δύο τραυματίες - Ανείπωτη θλίψη

Συγκλονιστικές ήταν οι στιγμές που καταγράφηκαν από κάμερα της περιοχής δευτερόλεπτα πριν το σοβαρό τροχαίο που έγινε στη Λούτσα με τραγικό απολογισμό ένα νεκρό 15χρονο παιδί και άλλους δύο συνομήλικους τραυματίες.

Στο βίντεο που εξασφάλισε και παρουσίασε η ΕΡΤ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εμφανίζεται το λευκό ΙΧ να εκτρέπεται της πορείας του και να διολισθαίνει προς τα αριστερά. Ήταν τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη φονική πρόσκρουση στο δέντρο.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Παίδων

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα και μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Ο 15χρονος συνοδηγός, που εκσφενδονίστηκε έξω από το όχημα λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης, ήταν ήδη νεκρός κατά την άφιξή του στα επείγοντα.

Οι δύο φίλοι του, ο οδηγός και ο ανήλικος που καθόταν στο πίσω κάθισμα, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, φέροντας εκδορές και ελαφρά τραύματα. Παραμένουν ωστόσο υπό ιατρική παρακολούθηση, προκειμένου να υποβληθούν σε απεικονιστικές εξετάσεις για τον αποκλεισμό εσωτερικών κακώσεων.

Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχολογικής υποστήριξης

Την ίδια ώρα, η μητέρα και η γιαγιά του άτυχου παιδιού κατέρρευσαν στο άκουσμα της τραγικής είδησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης πένθους, με ψυχολόγους να στηρίζουν την οικογένεια.

Κάτοικοι της περιοχής που άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο της σύγκρουσης έτρεξαν έντρομοι στο σημείο και ειδοποίησαν άμεσα αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Πήρε κρυφά τα κλειδιά από τη μητέρα του

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος οδηγός φέρεται να πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου της μητέρας του και να βγήκε βόλτα με τους δύο φίλους του. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φέρεται να ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου έχασε τον έλεγχο, το όχημα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, διέγραψε μια «τρελή» πορεία και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα καρφώθηκε στο δέντρο, με την πλευρά του συνοδηγού.

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, εκτινάχθηκε ο συνοδηγός που βρήκε ακαριαίο θάνατο. Στο σημείο της πρόσκρουσης, η εικόνα τα έλεγε όλα. Ένα μεγάλο μέρος του κορμού του δέντρου είχε διαλυθεί από την ταχύτητα με την οποία έπεσε επάνω το αυτοκίνητο. Το παρμπρίζ είχε διαλυθεί ολοκληρωτικά. Σκόρπια στο οδόστρωμα παρέμεναν κομμάτια του οχήματος. Οι γραμμές φρεναρίσματος μαρτυρούν την ανεξέλεγκτη πορεία που ακολούθησε το αυτοκίνητο πριν καταλήξει στο δέντρο.

«Τι έκανα, τι έκανα» φώναζε ο οδηγός

Δραματικές στιγμές ακολούθησαν δευτερόλεπτα μετά το τρακάρισμα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που άκουσαν τον δυνατό ήχο και βγήκαν έξω από τα σπίτια τους, ο οδηγός του ΙΧ εμφανώς σε κατάσταση σοκ φώναζε: «Τι έκανα, τι έκανα», περιέγραψε ένας από τους πρώτους αυτόπτες μάρτυρες που έφτασαν στο σημείο.

Άλλος μάρτυρας ανέφερε: «Πέρασαν από μπροστά μας με 120 χιλιόμετρα, τόσο πολύ τρέχανε. Και σε χωματόδρομο κιόλας».

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία κατοίκου που είδε τη μοιραία στιγμή: «Το ένα παιδί τινάχτηκε και βγήκε έξω από το αυτοκίνητο. Ήταν τόσο δυνατή η πρόσκρουση».

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του 15χρονου.

