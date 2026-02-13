Ολονυκτία αγροτών με δεκάδες τρακτέρ στο Σύνταγμα - «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος»

Δυναμικό παρών και την υπόσχεση για συνέχιση των κινητοποιήσεων τους αν δεν επιλυθούν τα αιτήματά τους έδωσαν οι αγρότες στο Σύνταγμα όπου θα διανυκτερεύσουν απόψε το βράδυ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα τρακτέρ αναμένεται να παραμείνουν σταθμευμένα στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το συλλαλητήριο ξεκίνησε στις τέσσερις το μεσημέρι της Παρασκευής, αφού οι αγρότες διέσχισαν με τα τρακτέρ κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, εν μέσω χειροκροτημάτων κορναρισμάτων και αγωνιστικής διάθεσης.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν, σε ένδειξη στήριξης προς τους αγρότες, η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι, καθώς και επικεφαλής αγροτικών συνεταιρισμών. Στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας, πάνω από σαράντα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, καθώς και περισσότεροι από χίλιοι συμμετέχοντες.

Οι αγροτοσυνδαικαλιστές έστειλαν από το Σύνταγμα μηνύματα νέων κινητοποιήσεων, όπως ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας που είπε πως «ο αγώνας συνεχίζεται και θα είναι μακρύς».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε από το Σύνταγμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο, αλλά όχι πολιτική βούληση, κατηγορώντας την ότι ωθεί τους αγρότες εκτός παραγωγής, ενώ υπογράμμισε πως οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Αντίστοιχο μήνυμα έστειλαν και άλλοι συνδικαλιστές, τονίζοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί έως ότου υπάρξουν αλλαγές στην αγροτική πολιτική και έως ότου καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή υπογραμμίζοντας πως «θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος».

Οι αγρότες, αύριο σάββατο αναμένεται να επιστρέψουν στους τόπους τους προκειμένου να κάνουν μια πρώτη αποτίμηση της κινητοποίησης. Στη συνέχεια αναμένεται να εξαγγείλλουν νέα πανελλαδική συνέλευση για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους και αν θα προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις.

Το συλλαλητήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πανελλαδικής συγκέντρωσης που αποφάσισε η Πανελλήνια Επιτροπή Μπλόκων, καθώς όπως λένε οι αγρότες, τα προβλήματα παραμένουν πολλά και άλυτα, παρά τη συνάντηση που είχαν στις 19 Ιανουαρίου στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό.

Χαρακτηριστικά ανέφεραν στην κάμερα του CNN Greece, ότι το υπέρογκο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%, παραμένουν στο τραπέζι των διεκδικήσεων, αφού περίπου 40 ημέρες μετά η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε πράξεις.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου Φθιώτιδας, Ηλίας Μπαλαφούτης, μιλώντας στο CNN Greece, έκανε λόγο για άλυτα προβλήματα που απειλούν με εξαφάνιση έναν ολόκληρο κλάδο: «Είμαστε εδώ στο κέντρο της Αθήνας για τα γνωστά προβλήματα που εδώ και 50 μέρες μας κρατούν στο δρόμο. Δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα και ήρθαμε να φρεσκάρουμε στους αρμόδιους τα αιτήματά μας. Να ξέρει ο κόσμος ότι οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελλάδας και αν φύγουν αυτοί από τη μέση, θα σβήσουν τα πάντα σε αυτή τη χώρα.

Καλό θα είναι να γνωρίζουμε ότι μετά τη συμφωνία της Mercosur θα έρχονται στην Ελλάδα όλα τα προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας και τιμής με αποτέλεσμα να κερδίζουν οι μεσάζοντες και να πεθαίνουν οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι. Σήμερα μόλις το 20% των κτηνοτρόφων έχει πάρει χρήματα, ενώ το υπόλοιπο 80% παραμένει απλήρωτο. Και τα βοσκοτόπια τα παίρνουν αυτοί από την Κρήτη. Εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να παράγουμε με χρωστούμενα».

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Γιακουμάκης παραγωγός από τη Βόρεια Εύβοια, σημείωσε: «Μετά από αυτά που μας έδωσε ο πρωθυπουργός τον περασμένο μήνα, ήρθαμε να μας δώσει και τα υπόλοιπα.

Δεν περιμένουμε κάτι, απλώς επειδή μερικός κόσμος νομίζει ότι βγήκαμε στον δρόμο στις γιορτές επειδή δεν είχαμε τι να κάνουμε, αλλά να που είμαστε στον Φεβρουάριο και φαίνεται ότι ούτε τώρα έχουμε δουλειές, γιατί δεν δουλεύουμε ποτέ».

Αλειφτήρας: «Ο αγώνας συνεχίζεται και θα είναι μακρύς»

Στο κέντρο βρίσκεται και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, ο οποίος μιλώντας στον Real 97,8 εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τελευταίο διάλογο με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ προανήγγειλε και νέες κινητοποιήσεις:

«Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί 40 ημέρες μετά δεν έχει γίνει τίποτα, ούτε καν αυτά τα ψίχουλα που πήραμε κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Στις 19 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ούτε καν η ρύθμιση για το πετρέλαιο δεν έγινε ακόμη πράξη. Δεν ακολούθησε καμία υπουργική απόφαση, καμία νομοθετική ρύθμιση και έχουμε μείνει μόνο στα λόγια, όταν σε λίγο καιρό ξεκινάει μεγάλος όγκος αγροτών να καλλιεργεί για νέα σοδειά» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Όσο δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα επιβίωσης που έχουμε, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δεν αποκλείεται να δούμε και το Πάσχα και το καλοκαίρι ακόμη τρακτέρ στις εθνικές οδούς και νέα μπλόκα.

Η παρουσία των αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα είναι τεράστια. Έρχονται συνεχώς λεωφορεία, ΙΧ. Δεν ξέρω αν μπορεί να συγκριθεί με το 2016, και το 2024 που ήταν τεράστια συλλαλητήρια, δεν ξέρω αν θα πλησιάσει αυτά τα νούμερα το σημερινό μας συλλαλητήριο, αλλά σίγουρα οι αγρότες δίνουν μια δυναμική παρουσία στο κέντρο της Αθήνας».

Όσο για το τι θα ακολουθήσει: «Το σχέδιό μας μετά το συλλαλητήριο, περιλαμβάνει την διανυκτέρευση στην πλατεία Συντάγματος και το μεσημέρι του Σαββάτου θα ξεκινήσει η επιστροφή μας, πάντα σε συνεχή συνεννόηση και συνεργασία με την αστυνομία. Πρόθεσή μας δεν είναι να κλείσει κανένας δρόμος ούτε να αποκλειστεί κάποια περιοχή. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών και η όποια κυκλοφοριακή ρύθμιση αφορά αποκλειστικά την Τροχαία και την ΕΛΑΣ.

Έπειτα, θα γυρίσουμε πίσω στους τόπους μας και θα γίνει μια πρώτη αποτίμηση της κινητοποίησης. Αμέσως μετά θα εξαγγείλουμε νέα πανελλαδική συνέλευση για να αποφασίσουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και εάν θα προχωρήσουμε σε νέες κινητοποιήσεις.

Μαρούδας: Παλεύουμε να έχουμε φθηνά προϊόντα στο ελληνικό τραπέζι

«Το συλλαλητήριο στην Αθήνα είναι συνέχεια των μπλόκων. Μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό τα προβλήματα δεν λύθηκαν» αναφέρει στο CNN Greece ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας.

Γιατί επέλεξαν να κινητοποιηθούν στην Αθήνα; Απαντώντας στο ερώτημα αυτό ο κ. Μαρούδας δήλωσε πως

«Θέλαμε να έρθουμε εδώ, που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας, για να αναδείξουμε ότι τα προϊόντα που εμείς παράγουμε φθηνά, στους καταναλωτές φτάνουν πανάκριβα».

«Παλεύουμε να έχουμε φθηνά προϊόντα στο ελληνικό τραπέζι» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στην Αθήνα θα μείνουν μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου (14/2) οπότε και θα ολοκληρωθούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Πηγή: cnn.gr