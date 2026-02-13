Τραγωδία στη Λούτσα: Νεκρός σε τροχαίο ένας 15χρονος, τραυματίες ακόμη δυο ανήλικοι

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα το απόγευμα της Παρασκευής (13/02/2026) με έναν 15χρονο νεκρό και δυο συνομήλικούς του να έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος στη Λούτσα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ένας από τους ανήλικους, εξετράπη της πορείας του.

Ο ανήλικος οδηγός κρυφά πήρε το αυτοκίνητο του πατέρα του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στο κράσπεδο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 15χρονος συνοδηγός.

Ο θάνατος του ανήλικου ήταν ακαριαίος.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Πηγή: newsit.gr