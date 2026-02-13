Αγρότες: Στο Σύνταγμα υπό χειροκροτήματα τα τρακτέρ - «Μπλόκα παντού για να έχουμε μέλλον»

Με χειροκροτήματα και ζητωκραυγές από τους πολίτες που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας έγινε η υποδοχή στους αγρότες που κατέφθασαν με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα.

Η «απόβαση» πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 16:00, όπου αναμένεται να σταθμεύσουν δεκάδες τρακτέρ μπροστά από τη Βουλή, τα οποία, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θα μείνουν εκεί όλη τη νύχτα.

«Μπλόκα παντού για να έχουμε μέλλον» είναι ένα από τα μηνύματα που στέλνουν οι αγρότες που βρίσκονται στο Σύνταγμα.

Κατά την κάθοδό τους στην Αθήνα, η ΕΛΑΣ είχε εγκαταστήσει στα διόδια σταθμούς... απολύμανσης των τρακτέρ στις εισόδους της πρωτεύουσας λόγω της ευλογιάς.

Οι αγρότες κατέφθασαν από βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ενώ από σήμερα (13/2) το πρωί έχουν φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά περίπου 130 άτομα από την Κρήτη. Με λεωφορεία έρχονται στην Αττική και αγρότες από Μάλγαρα, Τρίκαλα, Λάρισα και Ήπειρο.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από πέρασαν όλα τα τρακτέρ.

Μετά την απολύμανση τα τρακτέρ κινήθηκαν με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Λ. Αθηνών, Ομόνοια, αντίθετα την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διανυκτερεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας - Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ισχύουν από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής σήμερα λόγω των κινητοποιήσεων.

Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ. Προβλήματα θα σημειωθούν επίσης στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Από την ΕΛ.ΑΣ. παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: ethnos.gr