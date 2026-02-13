Στο Σύνταγμα τα τρακτέρ των αγροτών - Σε εξέλιξη το μεγάλο συλλαλητήριο μπροστά στη Βουλή

Στην «καρδιά» της Αθήνας βρίσκονται οι αγρότες για το συλλαλητήριο που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 16:00 στην πλατεία Συντάγματος. Στην πλατεία του υποδέχτηκαν εκατοντάδες συνάδελφοί τους που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς.

Τα τρακτέρ που εισέρχονται στο Σύνταγμα είναι περίπου 100 και κινήθηκαν προς τη Βουλή κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία προκειμένου να ξεκινήσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Μετά την προσυγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα διόδια των Αφιδνών, όπου έκαναν «στάση» τα τρακτέρ στους σταθμούς απολύμανσης που έχουν τοποθετηθεί στις στη «σκιά» της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η πορεία ξεκίνησε λίγο πριν από τις 15:00 συνοδεία περιπολικού.

Άλλα τρακτέρ πέρασαν τα διόδια της Ελευσίνας, και κατευθύνθηκαν προς το κέντρο μέσω της Λεωφόρου Αθηνών και της Σπύρου Πάτση, όπου είχαν σταθμεύσει επίσης και περίπου 25 ταξί σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες.

Η διαδρομή για το κέντρο

Μετά την απολύμανση, τα τρακτέρ άρχισαν να κινούνται με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Λεωφόρο Αθηνών, Ομόνοια, αντίθετα την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διανυκτερεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Από εκεί κατέβηκαν προς το κέντρο με λεωφορεία και έφτασαν στην Ομόνοια, όπου στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το Σύνταγμα.

Από την αστυνομία έχει ζητηθεί να σταθμεύσουν έτσι ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα, ενώ τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές θα σταθμεύσουν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές κινήθηκαν πεζή προς τη Βουλή.

Οι πρώτοι που έκαναν «ποδαρικό» ήταν οι Κρητικοί που έφτασαν με το πλοίο της γραμμής λίγο μετά τις 6:00 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά.

Πηγή: cnn.gr