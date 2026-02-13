Πλησιάζουν στην Αθήνα τα τρακτέρ των αγροτών - Το κονβόι κινείται με συνοδεία αστυνομικών

Πλησιάζουν στην Αθήνα οι αγρότες για το συλλαλητήριο του Συντάγματος για το οποίο έχουν ήδη συγκεντρωθεί εκατοντάδες αναμένοντας τα τρακτέρ.

Σαράντα ένα τρακτέρ πέρασαν λίγο πριν από τις 3 μμ τα διόδια των Αφιδνών και κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας συνοδεία περιπολικού.

Άλλα τρία τρακτέρ πέρασαν τα διόδια της Ελευσίνας, τα οποία βρίσκονται στην Αθηνών και Σπύρου Πάτση όπου έχουν σταθμεύσει επίσης περίπου 25 ταξί σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες.

Νωρίτερα τα τρακτέρ έκαναν «στάση» στους σταθμούς απολύμανσης που έχουν τοποθετηθεί στις εισόδους της πόλης, στη «σκιά» της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς έδωσαν «ραντεβού» στις Αφίδνες στις 12:00, με φορτηγά να μεταφέρουν τα συνολικά 100 τρακτέρ και αγροτικά οχήματά τους.

Από εκεί άρχισαν να «ξεφορτώνουν» και να περνούν ευλαβικά από τους δύο σταθμούς απολύμανσης που εγκατέστησε η ΕΛ.ΑΣ., για προληπτικούς λόγους στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας.

Το «δρομολόγιο» μέσα στην πόλη

Μετά την απολύμανση, τα τρακτέρ έχουν αρχίσει να κινούνται με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Λεωφόρο Αθηνών, Ομόνοια, αντίθετα την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διανυκτερεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Από εκεί θα κατεβούν προς το κέντρο με λεωφορεία και θα φτάσουν στην Ομόνοια για να κατευθυνθούν προς το Σύνταγμα, όπου και θα διανυκτερεύσουν για ένα βράδυ.

Από την αστυνομία έχει ζητηθεί να σταθμεύσουν έτσι ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα, ενώ τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές θα σταθμεύσουν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές θα κινηθούν πεζή προς τη Βουλή.

Οι πρώτοι που έκαναν «ποδαρικό» ήταν οι Κρητικοί που έφτασαν με το πλοίο της γραμμής λίγο μετά τις 6:00 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά.

Κλειστό το Σύνταγμα από τις 13:00

Την πλατεία Συντάγματος έχουν αποκλείσει από το πρωί εργατικά κέντρα, συνδικάτα και συλλογικότητες που είχαν προγραμματίσει διαδήλωση στις 13:00 για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Ως ένδειξη αλληλεγγύης θα περιμένουν στην πλατεία τους αγρότες.

Μέχρι στιγμής είναι κλειστοί οι δρόμοι στα πέριξ της πλατείας Συντάγματος και συγκεκριμένα η Βασιλίσσης Αμαλίας και Όλγας.

Μαρούδας: Παλεύουμε να έχουμε φθηνά προϊόντα στο ελληνικό τραπέζι

«Το συλλαλητήριο στην Αθήνα είναι συνέχεια των μπλόκων. Μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό τα προβλήματα δεν λύθηκαν» αναφέρει στο CNN Greece ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας.

Γιατί επέλεξαν να κινητοποιηθούν στην Αθήνα; Απαντώντας στο ερώτημα αυτό ο κ. Μαρούδας δήλωσε πως

«Θέλαμε να έρθουμε εδώ, που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας, για να αναδείξουμε ότι τα προϊόντα που εμείς παράγουμε φθηνά, στους καταναλωτές φτάνουν πανάκριβα».

«Παλεύουμε να έχουμε φθηνά προϊόντα στο ελληνικό τραπέζι» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στην Αθήνα θα μείνουν μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου (14/2) οπότε και θα ολοκληρωθούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Πηγή: cnn.gr