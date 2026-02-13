Εκκενώθηκαν 10 σπίτια εξαιτίας μεγάλης κατολίσθησης στο Κατάκολο - Καταστροφές από πτώσεις δέντρων

Κατολίσθηση σε περιοχή της Ηλείας οδήγησε στην εκκένωση 10 σπιτιών στο Κατάκολο, καθώς ένας τεράστιος βράχος βρίσκεται κυριολεκτικά «μια ανάσα» από αυτά.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν τεθεί σε επιφυλακή, καθώς ο συγκεκριμένος βράχος που αποκολλήθηκε από το βουνό, καταλήγοντας σε επικίνδυνο σημείο και αυτή τη στιγμή στηρίζεται σε ένα ελαιόδεντρο, επάνω από τα σπίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ilialive.gr, έπειτα από εντολή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, αποφασίστηκε η άμεση και προληπτική απομάκρυνση των 10 οικογενειών από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

«Υπάρχει κίνδυνος να διαλύσει το σούπερ μάρκετ ή το λιμεναρχείο»

Η εκκένωση έγινε για προληπτικούς λόγους και έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος της σταθερότητας του εδάφους, είπε η προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας, κα Κική Διονυσοπούλου, ενώ ο πρόεδρος της κοινότητας Κατάκολου κ. Φραγκίσκος Κολόσακας έκανε λόγο για πολύ επικίνδυνη κατάσταση, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως αν ο βράχος ξεφύγει θα κυλήσει μέχρι τη θάλασσα.

«Δε ξέρουμε αν πέσει και προς τα πού θα πάει. Υπάρχει κίνδυνος να διαλύσει το σούπερ μάρκετ ή το λιμεναρχείο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γίνονται προσπάθειες να συγκρατηθεί στο σημείο και να μην πέσει. Υπάρχουν και άλλες ζημιές, με πτώση δέντρου πάνω σε σπίτι στην Αλκυώνα», τόνισε ο ίδιος.

«Φοβόμαστε να μείνουμε εδώ»

Από την πλευρά του, κάτοικος της περιοχής όπου σημειώθηκε η πτώση του βράχου εξήγησε σε δηλώσεις του στο ίδιο μέσο ενημέρωσης μεταξύ άλλων πως «φύγαμε όλοι από το σπίτι, η γυναίκα μου και τα παιδιά. Φοβόμαστε πλέον να μείνουμε εδώ».

Την ίδια στιγμή, σε άμεση κήρυξη της περιοχής του Κατάκολου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προτείνει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, κ. Βασίλης Παναγόπουλος, μετά την πτώση βράχου και δέντρων στο βουνό του Κατάκολου.

Με δηλώσεις του στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, υπογραμμίζει ότι η κατάσταση είναι άκρως ανησυχητική και επικίνδυνη, ενώ θα ειδοποιηθούν άμεσα γεωλόγοι του ΕΑΓΜΕ για να μελετήσουν εκ νέου το φαινόμενο.

«Ο βράχος πρέπει να απομακρυνθεί για την ασφάλεια των κατοίκων και της περιοχής, αλλά δεν ξέρουμε πόσο εφικτό είναι και η πρόσβαση είναι δύσκολη λόγων καιρικών συνθηκών» δηλώνει ο ίδιος, συμπληρώνοντας πως: «Θα ειδοποιήσουμε πάλι τους γεωλόγους του ΕΑΓΜΕ να μελετήσουν την περιοχή».

«Επίσης, με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο που εκπονείται και περιλαμβάνει γεωλογικές μελέτες να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το πώς και αν αντιμετωπίζεται αυτό το φαινόμενο. Το φαινόμενο είναι διαρκώς σε εξέλιξη με κατολισθήσεις βράχων και πτώσεις δέντρων. Η περιοχή πρέπει να κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη και ο Δήμος θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προς το Υπουργείο» κατέληξε ο ίδιος.

Πηγή: newsit.gr, ilialive.gr