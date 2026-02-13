Η μάχη ζωής του ηθοποιού Κώστα Μακέδου με την παχυσαρκία: «Όλα στο σπίτι λειτουργούν με τηλεκοντρόλ - Τώρα κατέληξα ακίνητος»

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω της παχυσαρκίας και των κινητικών προβλημάτων του περιέγραψε ο Κώστας Μακέδος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» του Alpha, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στο «Buongiorno».

Ο ηθοποιός, που έχει καθηλωθεί σε καρέκλα, μίλησε ανοιχτά για την καθημερινότητά του και για το πώς έχει προσαρμόσει τον χώρο του προκειμένου να εξυπηρετείται. «Όλα σήμερα στο σπίτι μου λειτουργούν με τηλεκοντρόλ. Και η σόμπα με τηλεκοντρόλ, τα φώτα με τηλεκοντρόλ, όλα, γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Μακέδος αποκάλυψε πως αρχικά ήθελε να ακολουθήσει τον δρόμο της Ιατρικής, ωστόσο οι οικονομικές δυσκολίες τον οδήγησαν αλλού. «Το όνειρο της ιατρικής το άφησα γιατί, σαν φοιτητής εδώ, λεφτά δεν υπήρχαν και έκανα δουλειές του ποδαριού για να μπορώ να πληρώνω το ενοίκιο και να ζω. Η υποκριτική προέκυψε όταν βρέθηκα σε κάποιο γύρισμα ως κομπάρσος».

«Ήθελα να γίνω γιατρός, αλλά η ζωή έχει εκπλήξεις και έγινε μια εκτροπή. Χειρουργός ήθελα να γίνω, μπορεί να κατέληγα και χειρουργός παχυσαρκίας», πρόσθεσε με ειλικρίνεια.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στις αλλαγές που έφερε ο χρόνος, αλλά και στο bullying που βίωσε από μικρή ηλικία. «Από παιδί ήμουν παχύς αλλά στις ταινίες, ίσα ίσα, δυσκολεύονταν πάντα να με προλάβουν στο περπάτημα. Ήμουν πάντα ευκίνητος και αεικίνητος, τώρα κατέληξα ακίνητος», είπε.

Στη συνέχεια μίλησε για τα σχόλια που άκουγε μεγαλώνοντας: «Σαν πιτσιρικάς έχω υποστεί πολύ bullying, πολύ. Απίστευτο. Κατεβαίναμε με τη μητέρα μου στην Καβάλα για ψώνια, γιατί από κει κατάγομαι, σταματούσαν γνωστοί και φίλοι και κάθε φορά η επωδός της συνάντησης ήταν η εξής: “Το παιδί είναι κρίμα να ’ναι τόσο χοντρό, θα πεθάνει”. Αυτό άκουγα από τότε».

Η διαδρομή του στη «χρυσή» εποχή της βιντεοκασέτας

Η πορεία του στον χώρο της υποκριτικής ξεκίνησε το 1982, στη «χρυσή» εποχή της βιντεοκασέτας, με συμμετοχές σε ταινίες όπως οι Και ο πρώτος ματάκιας, Κομάντος και μανούλια, Σατανάδες στα σχολεία και Σιδηρά κυρία. Με τους ρόλους του πλαισίωσε γνωστά ονόματα της εποχής και χάρισε γέλιο στο κοινό.

Στην τηλεόραση συμμετείχε σε σειρές όπως το «Ντόλτσε βίτα» και το «Κάτι τρέχει με τους δίπλα», ενώ για ένα διάστημα βρέθηκε στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα.

Για την αποχώρησή του είχε δηλώσει: «Έφυγα από την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη χωρίς να το ξέρω. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι σταματάει η συνεργασία μας για λόγους οικονομικών περικοπών, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος».

Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση καταγράφηκε το 2006, στη σειρά «Οδός Παραδείσου 7», με τον ίδιο πλέον να έχει επιλέξει μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πηγή: ethnos.gr