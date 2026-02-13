Μετροπόντικας Αθηνά: «Τρύπησε» 5,1 χλμ μεταξύ Κατεχάκη-Ευαγγελισμού - Τα δύο μεγάλα ανοιχτά μέτωπα στη Γραμμή 4

Με ανοιχτά τα δύο μεγάλα μέτωπα που απειλούν με νέες καθυστερήσεις το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που εκτελείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αυτό του πάρκου Ριζάρη και της πλατείας Εξαρχείων, η υπό κατασκευή Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας εισέρχεται στην επόμενη φάση υλοποίησης της βασικής υποδομής της, με την ολοκλήρωση της διάνοιξης της σήραγγας στο σκέλος από την Κατεχάκη μέχρι τον Ευαγγελισμό, από τον Μετροπόντικα «Αθηνά».

Τη θραύση του τοιχίου στα τελευταία μέτρα της διαδρομής παρακολούθησαν την Πέμπτη στο «Φρέαρ ΤΒΜ Ευαγγελισμός», ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Με την άφιξή του στο φρέαρ «Ευαγγελισμός», ο Μετροπόντικας «Αθηνά», με αφετηρία την Κατεχάκη, ολοκλήρωσε τη διάνοιξη και παράλληλα, την κατασκευή σήραγγας μήκους 5,1 χιλιομέτρων, έχοντας διανύσει τις περιοχές: Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή.

Ο δεύτερος δίδυμος Μετροπόντικας, η «Νίκη», εκτελεί τη διάνοιξη της σήραγγας σε αντίθετη κατεύθυνση, συνολικού μήκους 7,1 χιλιομέτρων. Εκκίνησε από το Άλσος Βεΐκου και βρίσκεται σήμερα λίγο μετά τον σταθμό «Πλατεία Κυψέλης», έχοντας ήδη κατασκευάσει 2.960 μέτρα σήραγγας, που αντιστοιχούν στο 42% της συνολικής διαδρομής της, με τελικό προορισμό το φρέαρ «Ευαγγελισμός» όπου και αναμένεται να φτάσει στα τέλη της χρονιάς.

Αθροιστικά έχει ολοκληρωθεί το 65% της διάνοιξης της σήραγγας, η οποία συνεχίζεται και θα ακολουθήσει η κατασκευή των σταθμών.

Ο κ. Δήμας χαρακτήρισε «ορόσημο για την πρόοδο κατασκευής του μεγαλύτερου δημόσιου έργου στην πρωτεύουσα» τη χθεσινή ημέρα. Παράλληλα, ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος επεσήμαναν τις καινοτομίες στη μεθοδολογία και την αψεγάδιαστη εκτέλεση της διάνοιξης, υπογραμμίζοντας ότι η πρόοδος του έργου θα αλλάξει την εικόνα της πόλης.

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AVAX, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, σημείωσε ότι η διαδρομή Κατεχάκη - Ευαγγελισμός ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα: «Πριν από ένα χρόνο είχαμε ερωτηθεί πότε θα τελειώσουμε. Είχαμε πει τέλη του 2025, αρχές του 2026, και το πετύχαμε.

Πρώτα ο Θεός, χωρίς να έχουμε εκπλήξεις, γιατί ο μετροπόντικας δουλεύει, όπως ξέρετε, σε βάθος 32 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της γης, προς το τέλος του 2026, θα εμφανιστεί εδώ και ο δεύτερος μετροπόντικας η «Νίκη», οπότε τότε θα έχει ολοκληρωθεί η σήραγγα. Προχωράμε όσο μπορούμε καλύτερα και ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθειά τους. Πιστεύω ότι το έργο της Γραμμής 4 έχει μπει δυνατά μέσα στην τροχιά της ολοκλήρωσης».

Υπενθυμίζεται ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε μέσω συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 - 2027, με την υποστήριξη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και σημαντική τεχνογνωσία από την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία AVAX-GHELLA-ALSTOM.

Η ολοκλήρωση της σήραγγας του συνόλου της Γραμμής 4, η οποία βάσει του αρχικού σχεδιασμού είχε τοποθετηθεί το 2029 με το χρονοδιάγραμμα πλέον να μην θεωρείται καθόλου ρεαλιστικό, αναμένεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τις αστικές μεταφορές της Αθήνας, καθώς θα συνδέει κεντρικές γειτονιές με ασφάλεια και ταχύτητα, προσφέροντας σημαντική ανακούφιση στην καθημερινή κινητικότητα της πρωτεύουσας.

Υπενθυμίζεται ότι το Τμήμα Α: «Άλσος Βεΐκου – Γουδή», της Νέας Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας αποτελείται από 15 σύγχρονους σταθμούς και σήραγγα διπλής τροχιάς μήκους 12,8 χιλιομέτρων.

Με τη λειτουργία του προβλέπεται να εξυπηρετήσει οικιστικές ζώνες στο πυκνοκατοικημένο κεντρικό τμήμα του αστικού ιστού, αλλά και σημαντικές υπηρεσίες, επιτρέποντας τη σύνδεση του Άλσους Βεΐκου με τα δικαστήρια σε διάστημα 5 λεπτών και με την Πανεπιστημιούπολη σε 14 λεπτά. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από 20 καινούριους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας.

Το έργο προβλέπει ένα νέο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) και ένα νέο κτίριο συντήρησης και επισκευών στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων καθώς επίσης και το απαιτούμενο τροχαίο υλικό – αυτόματα τρένα χωρίς οδηγό καθώς και όλα τα απαιτούμενα Ηλεκτρομηχανολογικά και Σιδηροδρομικά Συστήματα για τη λειτουργία της Γραμμής.

Με την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Α’ της Νέας Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, η ημερήσια επιβατική κίνηση στο σύνολο του δικτύου Μετρό υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί κατά 340.000 επιβάτες, ενώ παράλληλα η χρήση αυτοκινήτου στην πρωτεύουσα εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά περίπου 53.000 ΙΧ οχήματα, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 17.000 τόνους ανά έτος.

Η σύμβαση για την κατασκευή της Γραμμής 4 υπεγράφη στις 22.06.2021 και είναι συνολικής δαπάνης 1.158.600.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), ενώ είχε συμβατική προθεσμία περαίωσης 2.920 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 20.06.2029.

Οι 15 σταθμοί που θα προστεθούν στο δίκτυο είναι: Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Νήαρ Ήστ, Ζωγράφου, Ιλίσια και Γουδή. Η Γραμμή 4 θα έχει δύο σταθμούς ανταπόκρισης, στην Ακαδημία, με τον σταθμό Πανεπιστήμιο της Γραμμής 2, και στον Ευαγγελισμό, με τη Γραμμή 3.

Πηγή: Ethnos.gr