Μαρτυρία σοκ για τη «Βιολάντα»: Γνώριζαν για τη διαρροή προπανίου από τον Ιούνιο του 2025 (vid)

Νέα δεδομένα για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους δημιουργεί η αποκάλυψη ότι η διαρροή προπανίου ήταν σε γνώση των υπευθύνων εδώ και μήνες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, οι υπεύθυνοι του εργοστασίου Βιολάντα, γνώριζαν από το καλοκαίρι του 2025, για τη διαρροή προπανίου που τελικά οδήγησε στη μοιραία έκρηξη.

Οι εγκαταστάσεις προπανίου χρειάζονταν βελτίωση και μάλιστα άμεσα, κάτι που γνώριζαν οι υπεύθυνοι της μπισκοτοβιομηχανίας, από τον μηχανικό που έκανε την αυτοψία στις εγκαταστάσεις.

Τον Ιούνιο του 2025, επτά ολόκληρους μήνες πριν την τραγωδία, είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου με την έκθεση του μηχανικού να βρίσκεται στα χέρια των Αρχών και θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Όπως είχε προτείνει ο συγκεκριμένος μηχανικός, οι δεξαμενές προπανίου θα είχαν απομακρυνθεί όπως και οι σωληνώσεις.

Ο μηχανικός κ. Γ. Δανίκας, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τον Ιούνιο του 2025, είχα κάνει μία προσφορά για να βελτιώσω όλες τις εγκαταστάσεις του υγραερίου στο εργοστάσιο. Αφορούσε και τη μετατροπή του καυσίμου και τις αλλαγές των σωληνώσεων. Επιβαλλόταν να γίνει. Θα μπορούσε να μη γίνει στην επόμενη εβδομάδα, θα μπορούσε να γίνει τον επόμενο μήνα.

Η εγκατάσταση σε πολλούς τομείς χρειαζόταν βελτίωση… Πρότεινα συγκεκριμένα μέτρα που θα έπρεπε να πάρει η επιχείρηση προκειμένου να συμμορφωθεί με την νομοθεσία αλλά και για να είναι ασφαλής η λειτουργία της εγκατάστασης. Είχα προτείνει αλλαγή των πιέσεων, αλλαγή του καυσίμου, τοποθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων, ανοίγματα αερισμού μέσα στον χώρο. Είχα προτείνει μία σειρά από μέτρα τα οποία τα είχα καταθέσει στον επιχειρηματία».

Πηγή: ieidiseis.gr