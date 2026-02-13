Απλώς... Ελλαδάρα: Άφησαν ειδοποίηση ότι θα σκάψουν δρόμο στη Νέα Σμύρνη λίγο μετά από ασφαλτόστρωση

Έντονο εκνευρισμό προκαλεί στους κατοίκους της Νέα Σμύρνης αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στην οδό Κυδωνιών.

Ενώ ο δρόμος ασφαλτοστρώθηκε πλήρως μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου τοποθετήθηκαν ειδοποιήσεις στον συγκεκριμένο δρόμο, με ενημέρωση ότι την Πέμπτη 12/02 στις 8.00 έως την Παρασκευή 13/02 στις 16.00 θα ξεκινήσουν εργασίες για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών από τον ΟΤΕ.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο δρόμος που μόλις στρώθηκε αναμένεται να σκαφτεί ξανά, λίγες μόνο ημέρες μετά την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έλλειψη συντονισμού και εύλογα αναρωτιούνται γιατί δεν προηγήθηκαν οι εργασίες των δικτύων πριν την ασφαλτόστρωση, ώστε να αποφευχθεί νέα ταλαιπωρία.

Και βέβαια, νέα έξοδα...

Πηγή: noupou.gr