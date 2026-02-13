Αγρότες κατεβαίνουν σήμερα με τρακτέρ στο Σύνταγμα - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, τι θα γίνει με το Μετρό

Μαζική συμμετοχή και κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα, προγραμματίζουν οι αγρότες για το πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα σήμερα Παρασκευή.

Στο πλευρό τους αναμένεται να βρεθούν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και σωματεία, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο εργασιακό νομοσχέδιο και ζητώντας την απόσυρσή του.

Τα αγροτικά σωματεία έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση, ενώ η κεντρική κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 στο Σύνταγμα. Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 16:00, στο πλαίσιο συμμετοχής στο συλλαλητήριο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, φορτηγά που μεταφέρουν τρακτέρ θα ξεκινήσουν από την Καρδίτσα, τη Λάρισα, την Αταλάντη και τον Μπράλο με κατεύθυνση τις Αφίδνες, όπου περίπου στις 12:30 θα συναντηθούν με αγρότες από τη βόρεια Εύβοια. Στη συνέχεια, τα τρακτέρ θα κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας μέσω της λεωφόρου Κηφισού και της λεωφόρου Αθηνών, με τελικό προορισμό την Ομόνοια και το Σύνταγμα.

Οι εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για συμμετοχή 70 έως 100 τρακτέρ από τις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ αγρότες θα μετακινηθούν και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ και από εκεί οι διαδηλωτές θα κατευθυνθούν στο κέντρο. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο καθόδου και τρακτέρ από την Πελοπόννησο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας



Λόγω των κινητοποιήσεων, από το πρωί της Παρασκευής τίθενται σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Κλειστοί δρόμοι και παρεμβάσεις αναμένονται σε:

Πανεπιστημίου

Σταδίου

Ακαδημίας

Περιοχή Ομονοίας

Πλατεία Καραϊσκάκη

Λεωφόρο Αμαλίας

Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας

Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος

Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση προβλέπεται και στις εισόδους της πόλης, κυρίως στις εθνικές οδούς Αθηνών–Κορίνθου και Αθηνών–Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση στο κέντρο της Αθήνας και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Το Μετρό αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά, εκτός εάν υπάρξει νεότερη εντολή για τροποποίηση δρομολογίων ή κλείσιμο σταθμών, ενώ καθυστερήσεις αναμένονται σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Η Τροχαία προειδοποιεί για σημαντικές επιβαρύνσεις και καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση στο κέντρο της πόλης, ακολουθώντας τις οδηγίες των τροχονόμων.

Πηγή: iefimerida.gr