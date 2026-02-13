Κεφαλονιά: Τρεις συλλήψεις για κλοπές με λεία άνω των 70.000 ευρώ - 16χρονος μεταξύ των δραστών

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές

Στη σύλληψη τριών ημεδαπών, ηλικίας 16, 28 και 31 ετών, προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026 αστυνομικοί στην Κεφαλονιά, για υποθέσεις διακεκριμένων κλοπών από κατοικίες σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Επιχείρησαν να διαφύγουν από το νησί

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙΑΣ, στο Λιμάνι του Πόρου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις εντοπίστηκαν μέσα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, επιχειρώντας να διαφύγουν ακτοπλοϊκώς από το νησί.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνεται και η μητέρα του ανήλικου, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.

Τρεις διαρρήξεις με λεία που υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ

Η προανάκριση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, στο πλαίσιο της όποιας κατασχέθηκε και το αυτοκίνητου που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για την τέλεση των κλοπών.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις διαρρήξεις κατοικιών που σημειώθηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα στις περιοχές Κοντογουράτα, Καραβάδος και Θηράμονας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αφαίρεσαν χρυσαφικά, κοσμήματα, χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα, με τη συνολική αξία της λείας να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ.

Μέρος των κλοπιμαίων εντοπίστηκε και αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας, με τις έρευνες να συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.

Πηγή: newsbomb.gr