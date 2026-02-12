Αγρότες: Στις 12:00 στις Αφίδνες πριν την «κάθοδο» στο Σύνταγμα

Οι αγρότες θα κάνουν «απόβαση» στην πρωτεύουσα, έπειτα από μήνες κινητοποιήσεων στην επαρχία.

Έπειτα από μήνες κινητοποιήσεων και αναβρασμού ανάμεσα στις τάξεις των αγροτών και κτηνοτρόφων της Ελλάδος, οι παραγωγοί θα κάνουν «κάθοδο» και στην πρωτεύουσα αύριο, Παρασκευή (13/02).

Τα τρακτέρ αναμένεται να έρθουν στις 12:00 το πρωί στις Αφίδνες, και κατά τις 12:30 περίπου θα τα ξεφορτώσουν και θα ξεκινήσουν την πορεία τους με προορισμό την πλατεία Συντάγματος.

Οι αγρότες τις τελευταίες ημέρες προχώρησαν σε κινητοποιήσεις σε Λάρισα και Βόλο, όπου πραγματοποίησαν πορεία με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ενώ έκαναν και συμβολική «πολιορκία» του λιμανιού της Μαγνησίας.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών ξεκίνησαν στις 30 Νοεμβρίου 2025, με τα πρώτα μπλόκα να στήνονται στη Νίκαια Λάρισας, και σε μικρό χρονικό διάτημα στήθηκαν δεκάδες μπλόκα και σε άλλες περιοχές, από την Αιτωλοακαρνανία και τη Μεσσηνία έως τα σύνορα της χώρας με τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Τα μπλόκα που στήθηκαν σε κομβικά σημεία του εθνικού δικτύου αποσύρθηκαν έπειτα από εβδομάδες κινητοποιήσεων, μετά και από τη συνάντηση των εκπροσώπων τους με τον πρωθυπουργό στις 19 Ιανουαρίου.

Πηγή: newsbomb.gr