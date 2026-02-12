ΑΠΘ: Απαγόρευση όλων των δραστηριοτήτων μετά τις 22:00

Στις 22:00 θα κλείνουν οι πόρτες στο ΑΠΘ - Τι είπε ο πρύτανης.

Για απαγόρευση όλων των δραστηριοτήτων εντός πανεπιστημιούπολης μετά τις 22:00 το βράδυ, ενημερώνει σχετικό έγγραφο που εξέδωσαν χτες (11/02) οι πρυτανικές Αρχές.

Στον απόηχο των επεισοδίων που σημειώθηκαν το Σάββατο 07/02 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι πρυτανικές αρχές ενημέρωσαν χτες τους κοσμήτορες και τους προέδρους των σχολών, πως οι πόρτες στο ΑΠΘ θα κλείνουν στις 22:00 και δεν θα επιτρέπεται καμία εκδήλωση που δεν έχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα.

«Δεν θα δοθεί καμία άδεια για οργανωμένη εκδήλωση, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για το συμβάν από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης, αλλά και όσο τρέχει η ΕΔΕ που διενεργεί το πανεπιστήμιο. Όλα τα κτήρια θα κλείνουν στις 22.00», δήλωσε στο voria.gr, ο πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης.

Η Διοίκηση του πανεπιστημίου απαγορεύει οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός του ΑΠΘ, ακόμη και τις δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου, όπως θεατρικές ομάδες, προβολές ταινιών και λοιπές δραστηριότητες.

«Το πανεπιστήμιο θέλει να ηρεμήσει, πρέπει να βρούμε την ηρεμία μας», ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης και πρόσθεσε πως την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η ΕΔΕ που διενεργεί το Ίδρυμα για τα επεισόδια.

Έτσι, όλα τα κτίρια στο ΑΠΘ θα κλείνουν τις καθημερινές στις 22:00, ενώ τα Σαββατοκύριακα θα ανοίγουν μόνο για τα μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων με ευθύνη των Κοσμητόρων κάθε Σχολής.

Πηγή: ethnos.gr