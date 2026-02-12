Τραγωδία στην Κυπαρισσία: Με δύσπνοια, βήχα και πυρετό νοσηλεύτηκε το 3χρονο παιδί πριν πάθει ανακοπή καρδιάς

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κυπαρισσίας ο αιφνίδιος θάνατος ενός 3χρονου παιδιού που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο της πόλης και το πρωί της Τρίτης άφησε τη τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eleftheriaonline, το 3χρονο αγοράκι το μετέφεραν στο Νοσοκομείο το πρωί της Δευτέρας οι γονείς του (σ.σ. ο πατέρας από την Αγγλία και η μητέρα από την Ουγγαρία), που ζουν τη περιοχή της Κυπαρισσίας. Το παιδάκι εισήχθη στη Παιδιατρική Κλινική με δύσπνοια, πυρετό και βήχα, για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Ωστόσο λίγο μετά τις 7 το πρωί της Τρίτης παρουσίασε καρδιακή κάμψη και έπαθε ανακοπή. Εγιναν προσπάθειες ανάνηψης και διασωληνώθηκε χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Σχετικά με το τραγικό συμβάν η διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Δήμητρα Καλομοίρη, σημείωσε πως το τη Δευτέρα το πρωί προσήλθε για εισαγωγή το 3χρονο παιδί και αντιμετωπίστηκε από τους παιδιάτρους. "Έγινε εισαγωγή στη Παιδιατρική Κλινική, όμως τη Τρίτη το πρωί κατέληξε".

"Δεν ξέρουμε", μας είπε, "ακόμη τα αίτια για αυτό διεξάγεται νεκροτομία από την ιατροδικαστική υπηρεσία", ενώ καταλήγοντας η κ. Καλομοίρη εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου έχει διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κορίνθου, ενώ προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας. Τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες και στα αίτια του τραγικού περιστατικού.

Πηγή: thetoc.gr