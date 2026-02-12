Colpo grosso με πωλήσεις Ι.Χ.: Τα έκλεβαν, τα ταξινομούσαν και τα έβγαζαν στην αγορά νομίμως (vid)

Σαν «καλοκουρδισμένη μηχανή» δρούσε το κύκλωμα που έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές από όλη την Αττική κερδίζοντας πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

«Πρωταγωνιστής» είναι ένας 41χρονος Έλληνας από τα Άνω Λιόσια, ο οποίος είχε πλούσια εμπειρία στο χώρο του αυτοκινήτου.

Αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι είχε ιδρύσει εταιρεία εμπορίας οχημάτων (μονοπρόσωπη ΙΚΕ) με έδρα τον Ασπρόπυργο.

Οι ερευνητές έβαλαν στο μικροσκόπιο τη συγκεκριμένη επιχείρηση, την οποία χαρακτηρίζουν «φάντασμα», κυρίως διότι θεωρούν ότι ιδρύθηκε αποκλειστικά για να εξυπηρετήσει την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος. Μάλιστα, ο 41χρονος φρόντισε να βάλει «μπροστινό» στην εταιρία έναν 48χρονο Έλληνα, προκειμένου να μη μπορεί να συνδεθεί η επιχείρηση με τον ίδιο.

Σημαντικό ρόλο έπαιζαν και τα τέσσερα «επιχειρησιακά» μέλη που χαρακτηρίζονται ως… επιστήμονες στο άνοιγμα των οχημάτων.

Πώς έκλεβαν

Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα λεπτό τους ήταν αρκετό. Συγκεκριμένα έβγαιναν έξω τα βράδια, κινούνταν πεζοί και έκαναν κατόπτευση των στόχων τους. Αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι προτιμούσαν να κλέβουν αυτοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας (συνήθως αξίας από 25.000 έως 30.000 ευρώ) που παρουσιάζουν αυξημένη εμπορική ζήτηση.

Όταν έβρισκαν ευκαιρία και δεν τους έβλεπε κανείς τα άνοιγαν, τα έβαζαν μπρος και τα στάθμευαν σε ήσυχες γειτονιές. Μόνο όταν διαπίστωναν ότι δεν τα έχει αναζητήσει κανείς, συνεπώς δεν ανιχνεύτηκαν με κάποιο gps tracker, τότε τα μετέφεραν στα κρησφύγετα της οργάνωσης.

Το επόμενο βήμα ήταν η «αξιοποίηση» των κλεμμένων οχημάτων. Το ένα σκέλος της δράσης τους ήταν η πώλησή τους, αφού πρώτα φρόντιζαν να τα «καθαρίσουν». Δηλαδή να πλαστογραφήσουν τα έγγραφά τους και να τα πουλήσουν στην αγορά με παραποιημένα στοιχεία κυκλοφορίας. Έφτιαχναν δηλαδή πλαστά τιμολόγια αγοράς οχημάτων και πλαστές άδειες κυκλοφορίας από χώρες του εξωτερικού και μετά τα ταξινομούσαν στην Ελλάδα.

Το αποτέλεσμα ήταν να πουλάνε στους πολίτες οχήματα που έμοιαζαν νόμιμα ενώ στην πραγματικότητα ήταν κλεμμένα. Όπως λένε αστυνομικές πηγές, γι’ αυτό οι υποψήφιοι αγοραστές πρέπει να προσέχουν πολύ τα έγγραφα των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Το δεύτερο σκέλος της δράσης τους ήταν η αποσυναρμολόγηση των οχημάτων, με σκοπό να πουληθούν στη συνέχεια τα ανταλλακτικά τους.

Το 2023 το κύκλωμα είχε μία «αναποδιά», καθώς το διαλυτήριό τους που λειτουργούσε στο Ηράκλειο Αττικής πήρε φωτιά με αποτέλεσμα οι Αρχές να βρουν στο χώρο 12 κλεμμένα οχήματα. Έτσι, αναγκάστηκαν να αλλάξουν χώρο και εγκατέστησαν το 2024 το διαλυτήριό τους στο Κορωπί. Εκεί κάποια στιγμή έγινε έλεγχος με αποτέλεσμα να «μετακομίσει» το 2025 στον Ασπρόπυργο.

Το διαλυτήριο

Ξεχωριστό διαλυτήριο λειτουργούσε και στα Σπάτα. Διαχειριστής ήταν ένας 40χρονος Έλληνας, ο οποίος ήταν ο πιο γρήγορος της οργάνωσης στην αποσυναρμολόγηση οχημάτων. Ο 40χρονος έχει πλούσιο «βιογραφικό», καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές, πλαστογραφίες, απάτες και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Η αστυνομική επιχείρηση για το «ξήλωμα» της «φάμπρικας» έλαβε χώρα την Τρίτη σε Ασπρόπυργο, Αγία Βαρβάρα, Πειραιά, Άνω Λιόσια, Σπάτα, Καλλιθέα, Ταύρο και Μοσχάτο.

Συνολικά έγιναν 8 συλλήψεις και εξιχνιάστηκαν 76 κλοπές οχημάτων. Τα έσοδά τους υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Αίσθηση προκαλεί ότι κατά την έρευνα βρέθηκε ηλεκτρονικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούσαν, όπως φορητός παρεμβολέας σημάτων (signal jammer), ψηφιακό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων, 36 κλεμμένα αυτοκίνητα, 13 υβριδικές μπαταρίες, 15000 ευρώ σε μετρητά, πλήθος κλειδιών, 1200 γραμμάρια κοκαΐνης, 3200 γραμμάρια κάνναβης και πλήθος εγγράφων που αφορούν σε ταξινομήσεις οχημάτων.

Πηγή: ieidiseis.gr