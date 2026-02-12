Συγκλονίζει η 19χρονη που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό στο Α.Τ. Ομονοίας - Ξεκίνησε η δίκη

Στις 23 Μαρτίου θα συνεχιστεί η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, μετά την καταγγελία της 19χρονης κοπέλας ότι υπήρξε θύμα βιασμού από δύο αστυνομικούς στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας τον Οκτώβριο του 2022.

Ένας τρίτος αστυνομικός κατηγορείται για συνεργία στην εγκληματική πράξη.

Στην σοκαριστική υπόθεση που εκδικάστηκε χθες στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, η 19χρονη σημείωσε ότι επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας για να καταγγείλει ένα εργασιακό ζήτημα και, αφού ήρθε σε επαφή με τους τρεις αστυνομικούς, εκείνοι την προέτρεψαν να τους ακολουθήσει προκειμένου να την κατευθύνουν στον Αξιωματικό Υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ίδια, οι αστυνομικοί φάνηκαν αρχικά φιλικοί και πρόθυμοι να τη βοηθήσουν, δημιουργώντας την εντύπωση ότι πρόκειται για μια αθώα επαγγελματική συνάντηση.

Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε ξαφνικά όταν η 19χρονη οδηγήθηκε σε απομονωμένο χώρο του τμήματος. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία της, οι δύο αστυνομικοί τη βίασαν χωρίς τη συναίνεσή της, ενώ η ίδια δήλωσε ότι βρέθηκε σε κατάσταση απόλυτης ακινησίας λόγω του φόβου και της έντασης της στιγμής. Εξήγησε μάλιστα ότι, καθώς ήταν σε αστυνομικό χώρο και πίστευε στην ασφάλεια που παρέχουν οι αρχές, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια τέτοια φρικτή εμπειρία.

«Πάγωσα και ο φόβος με έκανε να μην μπορώ να αντισταθώ»

«Φοβόμουν τόσο πολύ που δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Πάγωσα, και ο φόβος με έκανε να μην μπορώ να αντισταθώ», είπε η κοπέλα στην κατάθεσή της. Επιπλέον, η 19χρονη ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της κακοποίησης υπήρχε κάμερα στο αλεξίσφαιρο γιλέκο ενός από τους αστυνομικούς, η οποία φέρεται να κατέγραφε τη φρικιαστική πράξη.

Η ίδια, αφού κατάφερε να απομακρυνθεί από το Αστυνομικό Τμήμα, κατήγγειλε το περιστατικό την επόμενη ημέρα στο Αστυνομικό Τμήμα Πατησίων. Εκεί, όπως ανέφερε, η αστυνομικός που της πήρε την κατάθεση φέρεται να της είπε ότι «οι αστυνομικοί είμαστε μια κλίκα», μια φράση που ενίσχυσε την αίσθηση της 19χρονης ότι η καταγγελία της δεν θα αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αστυνομικοί αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί στις 23 Μαρτίου με νέες καταθέσεις και ερωτήσεις που θα κρίνουν την πορεία της υπόθεσης.

Πηγή: iefimerida.gr