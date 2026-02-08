Γαλάτσι: Γνώριμος των Αρχών ο ένας άνδρας που μαχαιρώθηκε - Το παρελθόν του και η σιωπή στις καταθέσεις

Γνωστός στις διωκτικές Αρχές φέρεται να είναι ο ένας από τους δύο άνδρες που τραυματίστηκαν σε διαδοχικές επιθέσεις με μαχαίρι το βράδυ του Σαββάτου στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συγκεκριμένος άνδρας έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, αλλά και για παραβάσεις του νόμου περί αθλητικής βίας.

Σε ποδοσφαιρικό αγώνα, μάλιστα, είχε τραυματιστεί όταν κροτίδα έσκασε στα χέρια του. Παράλληλα, το όνομά του είχε εμπλακεί και σε περιστατικά φθορών σε μηχανήματα ΑΤΜ.

Τα δύο περιστατικά - Φειδωλοί στις καταθέσεις τους

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι δύο τραυματίες εμφανίζονται ιδιαίτερα φειδωλοί στις καταθέσεις τους, αναφέροντας απλώς ότι μετέβησαν στην περιοχή για να συναντήσουν φίλους, χωρίς να δίνουν περισσότερα στοιχεία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συνεργασία τους με τις Αρχές κρίνεται περιορισμένη.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 19:50 στην οδό Κουρτίου, όπου εντοπίστηκε ένας 32χρονος άνδρας με διαμπερές τραύμα από μαχαίρι στον γλουτό. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Σε κοντινή απόσταση, στην οδό Στεφανόπουλου, αστυνομικοί εντόπισαν και περισυνέλεξαν ένα μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται εάν σχετίζεται με τον συγκεκριμένο τραυματισμό.

Λίγη ώρα αργότερα καταγράφηκε δεύτερο επεισόδιο στην οδό Παρθενόπης, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέντε άτομα επιτέθηκαν σε έναν 26χρονο άνδρα, τραυματίζοντάς τον επίσης με μαχαίρι. Και ο δεύτερος τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Πηγή: ethnos.gr