Τραγωδία στη Χίο: Διακομίσθηκαν τα πέντε τραυματισμένα παιδιά στο Παίδων

Οι συνθήκες του ναυαγίου εγείρουν ερωτήματα, καθώς, παρότι υπήρχε κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού, δεν ήταν ενεργοποιημένη κατά το περιστατικό.

Αεροδιακομιδή από το ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (07/02) για τη μεταφορά έξι ανήλικων παιδιών μεταναστών από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου προς το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Αεροσκάφος αναχώρησε στις 9 το πρωί από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας προς τη Χίο, προκειμένου να παραλάβει τα παιδιά και να τα μεταφέρει στην πρωτεύουσα υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ. Από τα έξι παιδιά, τα πέντε φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ το ένα είναι ασυνόδευτο.

Η υπόθεση συνδέεται με τη ναυτική τραγωδία στη Χίο, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι. Οι συνθήκες του ναυαγίου εγείρουν ερωτήματα, καθώς, παρότι υπήρχε κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού, δεν ήταν ενεργοποιημένη κατά το περιστατικό.

Ο Μαροκινός που αναγνωρίστηκε ως διακινητής των μεταναστών από το ταχύπλοο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή στις 18:00 του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για πρόκληση ναυαγίου και διακίνηση ανθρώπων, τις οποίες ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά, σύμφωνα με το δελτίο τύπου των νομικών του εκπροσώπων. Όπως αναφέρεται, «ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία».

Όσον αφορά τους επιβαίνοντες, 20 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου, ενώ πέντε έχουν λάβει εξιτήριο. Από αυτούς, δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υποδοχής της ΒΙΑΛ, ενώ τρεις γυναίκες παραμένουν στο νοσοκομείο, καθώς τα παιδιά τους συνεχίζουν τη νοσηλεία τους. Τέσσερις σοροί δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ ορισμένες έχουν ήδη μεταφερθεί στο κοιμητήριο του Σχιστού.

Η προγραμματισμένη απολογία του κατηγορουμένου ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου ήταν να διεξαχθεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ωστόσο μετατέθηκε, ενώ οι συνήγοροι του υπογραμμίζουν την προσδοκία για ανεπηρέαστη δικαστική διαδικασία.

Πηγή: ethnos.gr