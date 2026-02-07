Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στο ΑΠΘ με μολότοφ και χημικά - Πάνω από 200 προσαγωγές

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά τις 2:00 το πρωί, ξέσπασαν επεισόδια έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άγνωστοι φέρονται να πέταξαν μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με χρήση χημικών. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός και προκλήθηκαν φθορές σε οχήματα.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά τις 2:00 το πρωί, ξέσπασαν επεισόδια έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άγνωστοι φέρονται να πέταξαν μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με χρήση χημικών. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός και προκλήθηκαν φθορές σε οχήματα.

Η ρίψη αυτοσχέδιων εκρηκτικών φέρεται να ξεκίνησε απέναντι από την είσοδο του ΑΠΘ, ενώ εντός της Πολυτεχνικής Σχολής γινόταν πάρτι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων, ενώ επιστράτευσαν και όχημα εκτόξευσης νερού. Παράλληλα, προχώρησαν σε τουλάχιστον 210 προσαγωγές.

Στο σημείο επικράτησε αποπνικτική ατμόσφαιρα ενώ από τις 2 τα ξημερώματα διακόπηκε η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό από το ύψος του Συντριβανιού.

Πηγή: Ethnos.gr