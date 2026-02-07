Ταξί: Σε απεργία διαρκείας προσανατολίζονται οι οδηγοί - Η αιτία «πολέμου»

Σε ανοιχτό πόλεμο με τον κλάδο των ταξί οδηγεί την κυβέρνηση το νέο νομοσχέδιο – «σκούπα» του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τους αυτοκινητιστές να μιλούν ευθέως για σχέδιο διάλυσης του επαγγέλματος και να προαναγγέλλουν απεργία διαρκείας από την προσεχή Πέμπτη εάν δεν αποσυρθούν κρίσιμες διατάξεις.

Στις νέες διατάξεις δεν αντιδρούν πλέον μόνον οι ταξιτζήδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τους οποίους ακουμπά άμεσα η υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης, καθώς το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και ρυθμίσεις που ανοίγουν το επάγγελμα σε ΕΙΧ με οδηγό χαλαρώνοντας το πλαίσιο σε τέτοιο βαθμό που πρακτικά επιτρέπει και την αστική μεταφορά εξομοιώνοντάς τους με τα ταξί και μάλιστα χωρίς την αγορά άδειας.

Αυτό, σε αντίθεση με το ζήτημα της ηλεκτροκίνησης αφορά και τους αυτοκινητιστές ταξί της περιφέρειας προκαλώντας τεράστια αναστάτωση και καταγγελίες για στοχευμένη υποκλοπή έργου.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση, το υπουργείο ύστερα από αρκετές καθυστερήσεις παρουσίασε ένα σχέδιο νόμου, με ό,τι ακριβώς είχε προαναγγείλει σε επίπεδο εξαιρέσεων, δηλαδή τη μη υποχρέωση αντικατάστασης οχήματος μόνο στις περιπτώσεις ιδιοκτητών που είναι άνω των 62 ετών και πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση και στις περιπτώσεις ολικής καταστροφής και ανάγκης αγοράς νέου οχήματος, αλλά μόνο για τη φετινή χρονιά. Η εξαίρεση ισχύει υπό την προυπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά οχήματος μηδενικών εκπομπών που θα επανεκκινήσει, με τους υπόχρεους να πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέσα σε δύο μήνες.

Οι αυτοκινητιστές, οι οποίοι είχαν απορρίψει ως ανεπαρκείς τις εξαιρέσεις αυτές, κάνουν λόγο για βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και μάλιστα τη στιγμή που και το ίδιο το κράτος δεν είναι σε θέση να την υποστηρίξει.

Το υπουργείο βάζει το ...κάρο μπροστά από το άλογο

Παρά το γεγονός ότι η ηγεσία του υπουργείου συχνά εγκαλεί τους αυτοκινητιστές για την απροθυμία τους να συμβάλουν στον εξηλεκτρισμό του στόλου από φέτος, συμμορφούμενοι με νόμο που ισχύει εδώ και πέντε χρόνια και επιχειρηματολογώντας ότι η μετάβαση κάθε άλλο παρά αιφνιδιαστική ήταν, το ίδιο το νομοσχέδιο που παρουσίασε το υπουργείο καταδεικνύει ότι για άλλη μια φορά φαίνεται να μπαίνει το ...κάρο μπροστά από το άλογο. Ετσι, ενώ η υποχρεωτικότητα ισχύει, η Πολιτεία φαίνεται να μην έχει εκπληρώσει τα δικά της προαπαιτούμενα στην πενταετία που προηγήθηκε δεδομένου ότι οι υποδομές έχουν προχωρήσει ελάχιστα, ενώ και το θεσμικό πλαίσιο έως και σήμερα χρήζει συνεχών συμπληρώσεων με εμβαλωματικές ρυθμίσεις.

Απόδειξη είναι ότι ακόμα και στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου υπάρχουν καινούριες διατάξεις που επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν αρρύθμιστα ή ανεπαρκώς ρυθμισμένα πεδία τα οποία εκτείνονται από την εξυπηρέτηση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργεία, την αντιμετώπιση αυτοκινήτων υπό τάση σε επίπεδο οδικής βοήθειας, τη στάθμευσή τους σε υπόγειους χώρους, αλλά κυρίως τη δημιουργία σημείων φόρτισης σε πιάτσες ταξί, χωρίς τα οποία η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση είναι σχεδόν αδύνατο να προχωρήσει ειδικά στην Αθήνα όπου ένας τεράστιος αριθμός αυτοκινητιστών δεν κατοικεί σε σπίτια με δυνατότητα φόρτισης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει μελλοντικούς διαγωνισμούς για φορτιστές στις πιάτσες, ενώ καλεί φορείς όπως ο ΟΑΣΑ και ο ΟΣΕΘ να ξεκινήσουν σχετικές μελέτες, μια διαδικασία που θα απαιτήσει χρόνο.

Υπό αυτές τις συνθήκες η υποχρεωτική μετάβαση σε αμιγώς ηλεκτρικά ταξί από το 2026 σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχει ανάψει εδώ και καιρό το φυτίλι των αντιδράσεων με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις να χαρακτηρίζονται από τον κλάδο προσχηματικές. «Το μόνο ρεαλιστικό σενάριο θα ήταν η πρόβλεψη τουλάχιστον διετούς παράτασης της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση ώστε να έχουν φτιαχτεί έστω οι απαραίτητες υποδομές και η επιδότηση των 20.000 ευρώ να προβλέπεται για όλους και όχι μόνο για τους 270 που πρέπει να αντικαταστήσουν φέτος οχήματα», υπογραμμίζει στο «ethnos.gr» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), Λευτέρης Πετράκης.

Άνοιγμα της αγοράς

Το μεγαλύτερο «αγκάθι», όμως, είναι το άνοιγμα της αγοράς στα ΕΙΧ με οδηγό. Με τρίωρες μισθώσεις, ελεύθερη κίνηση χωρίς επιστροφή στην έδρα σε Αττική και Θεσσαλονίκη και ελάχιστο τίμημα 50 ευρώ για ηλεκτρικά οχήματα από το 2027, οι οδηγοί ταξί μιλούν για πλήρη εξομοίωση των ταξί με ΙΧ ακόμα και τύπου leasing.

Συγκεκριμένα το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου προβλέπει ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης, που ορίζεται σε τρεις ώρες, αλλά ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές, πλην της Κρήτης και της Εύβοιας, για την περίοδο από 1η Απριλίου μέχρι 31η Οκτωβρίου, ο χρόνος πέφτει στη μισή ώρα.

Επιπλέον ορίζεται ότι η υποχρέωση για επιστροφή στην έδρα δεν ισχύει για τις συμβάσεις ολικής μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιπροσθέτως προβλέπεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα νέα ΕΙΧ με οδηγό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά με κίνητρο τη μείωση του ελάχιστου τιμήματος της μίσθωσης στα 50 από τα 90 ευρώ που είναι σήμερα.

«Η ρύθμιση αυτή στοχεύει απευθείας στις διαδρομές αεροδρομίου. Ένα όχημα με 9 θέσεις θα κάνει διαδρομές αεροδρομίου με 50 ευρώ, όταν το ταξί μεταφέρει 4 άτομα με 60 - 70. Αυτό δεν είναι ανταγωνισμός. Είναι φωτογραφική ρύθμιση υπέρ συγκεκριμένων εταιρειών», σημειώνει ο κ. Πετράκης προσθέτοντας ότι πρόκειται για καθαρή υποκλοπή έργου.

Ο ίδιος κατηγορεί ανοιχτά κυρίως το υπουργείο Τουρισμού ότι λειτουργεί ως εκτελεστικός βραχίονας επιχειρηματικών συμφερόντων, με την πίεση του τουριστικού λόμπι να είναι καθοριστική: «Θέλει να εξυπηρετήσει συγκεκριμένη ομάδα επιχειρηματιών και να καταστρέψει χιλιάδες οικογένειες αυτοαπασχολούμενων. Ομως ο κλάδος είναι πλέον μία γροθιά. Το νομοσχέδιο μας συσπείρωσε και τις επόμενες μέρες αν δεν υπάρξουν αλλαγές στο τελικό κείμενο θα θυμηθούμε ημέρες του 2011 όταν το ταξί ήταν για ένα μήνα στον δρόμο. Εμείς άλλωστε δεν έχουμε τίποτα άλλο πια να χάσουμε», τονίζει προσθέτοντας ότι ο κλάδος θα θέσει προ των ευθυνών τους κυβερνητικούς βουλευτές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συνεδριάζει τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου με την πρόταση του προεδρείου να είναι απεργία διαρκείας από την Πέμπτη εάν μέχρι την Τετάρτη δεν υπάρξουν αποσύρσεις άρθρων και ουσιαστικές διορθώσεις.

Να σημειωθεί ότι στις διατάξεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται και η δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς με Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης, στο υπουργείο προσβάσιμη από τους επιβάτες μέσω εμφανώς τοποθετημένου κωδικού ταχείας απόκρισης (QR code) στο όχημα. Η συμμετοχή των επιβατών στην αξιολόγηση θα είναι ανώνυμη, ενώ θα επιτρέπεται η δημόσια προβολή συνοπτικών δεικτών ποιότητας μετά τη συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού έγκυρων αξιολογήσεων.

Πηγή: Ethnos.gr