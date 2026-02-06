Αυτό το ελληνικό νησί ψάχνει εθελοντές για να εργαστούν σε καταφύγιο με γάτες - Τι προσφέρει δωρεάν

Η Σύρος στις Κυκλάδες έχει καταστεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ευημερία των ζώων, καθώς φιλοξενεί δύο διάσημα καταφύγια για γάτες που έχουν αφιερώσει δεκαετίες μετατρέποντας μια απελπιστική κατάσταση για τα αδέσποτα σε πρότυπο συμπόνιας.

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