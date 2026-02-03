Απεργία: Χωρίς ταξί η Αθήνα σήμερα και αύριο

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί ύστερα από την ανάπαυλα των τελευταίων ημερών. Οι επαγγελματίες τραβούν χειρόφρενο για δύο μέρες, σήμερα και αύριο Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.

Σε μήνυμά του ο πρόεδρός του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος έχει καλέσει σε συγκέντρωση και πορεία τους συναδέλφους του το πρωί της Τρίτης (3/2) με κατεύθυνση το Μέγαρο Μαξίμου όπου και θα επιδιώξουν να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε 24ωρη και οι οδηγοί στη Θεσσαλονίκη

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί και στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής».

Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Τι ζητούν

Μεταξύ των αιτημάτων, όπως αναφέρονταν και κατά την προηγούμενη 48ωρη στις 21 Ιανουαρίου είναι:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Πηγή: Ethnos.gr