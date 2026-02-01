Κακοκαιρία: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας – Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α. α. 3/2026 που εκδόθηκε το Σάββατο 31-01-2026 στις 10:30 π.μ. με κόκκινη προειδοποίηση επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και υποβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών με πορτοκαλί προειδοποίηση.
Πιο συγκεκριμένα:
Α. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).
β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26).
γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (02-02-26).
δ. Στην Αττική έως αργά τη νύχτα σήμερα Κυριακή.
Β. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).
Πηγή: newsit.gr