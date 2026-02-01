Βρούτσης: «Φίλαθλοι και αθλητικοί σύλλογοι συμμορφώθηκαν στη νέα αθλητική νομοθεσία»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού της Ελλάδας, Γιάννης Βρούτσης φιλοξενήθηκε στο «ACTION Σαββατοκύριακο» στο ACTION24 και αναφερόμενος στην εφαρμογή του νέου νόμου είπε πως έχει ξεκάθαρα μετρήσιμα αποτελέσματα στη μείωση της βίας στα γήπεδα.

Όπως ανέφερε, από την έναρξη του πρωταθλήματος τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2024 σημειώθηκαν 14 κλεισίματα γηπέδων σε ΠΑΕ και ΚΑΕ, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025 οι περιπτώσεις περιορίστηκαν μόλις σε δύο, γεγονός που δείχνει ότι τόσο οι φίλαθλοι όσο και οι ομάδες συμμορφώθηκαν και αυτοπεριορίστηκαν.

«Τα στοιχεία που μετράνε, λένε τα εξής. Από την εφαρμογή του Νόμου, ξεκινώντας το πρωτάθλημα από τον Αύγουστο και μέχρι τον Δεκέμβρη του 2024, περιορίστηκε πολύ τα πράγματα και φόβισε τις ομάδες είχαμε 14 κλεισίματα σε γηπέδων σε ΠΑΕ και ΚΑΕ. Το ίδιο διάστημα το 2025, είχαμε μόνο δύο. Τι σημαίνει αυτό; Φίλαθλοι συμμορφώθηκαν, ΠΑΕ και ΚΑΕ συμμορφώθηκαν και άρχισαν όλοι να αυτοπεριορίζονται και να αναζητούν λύσεις», ανέφερε αρχικά.

Επιπλέον, επισήμανε ότι, παρότι ο έλεγχος των φιλάθλων δεν μπορεί να είναι απόλυτος, η οργανωτική δομή των ομάδων μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά.

«Η δομή μπορεί να ελέγξει τους φιλάθλους. Οχι απόλυτα, αλλά μπορεί. Οι πρώτες ομάδες που θίχτηκαν από το νόμο ήταν ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αργότερα. Τι έκαναν αυτές οι ομάδες; Εκαναν κάτι ασύλληπτο που δεν έχει γίνει ποτέ. Μόλις άρχισε η εφαρμογή του νόμου, τον οποίο αμφισβητούσαν, άρχισαν να βγάζουν ανακοινώσεις οι ΠΑΕ και να παρακαλούν για προσοχής από τους φιλάθλους. Και αυτό άρχισε να γίνεται αντιληπτό από τους οπαδούς και έγινε ένα κίνημα εσωτερικό στους οργανωμένους. Εβλεπε ο ένας τον άλλον μην κάνει την κίνηση και ρίξει κάτι στο γήπεδο», κατέληξε.

Για τις κάμερες στα γήπεδα: «Σε όλα τα γήπεδα με βάση το Νόμο, έχουμε τις πιο σύγχρονες κάμερες. Δεν υπήρχαν νωρίτερα. Και έχουμε τη πιο σύγχρονη τεχνολογία και βλέπουμε ακόμα και τις απόκρυφες περιοχές, όπως τα αποδυτήρια. Επίσης, το ηλεκτρινό εισιτήριο με ταυτοποίηση υπάρχει. Με εξαίρεση ένα διάστημα που κλείσαμε τα γήπεδα περάσαμε τον καινούριο Νόμο και αποδεικνύεται ότι όταν η Πολιτεία θέλει, τότε μπορούμε να κάνουμε κάτι», τόνισε χαρακτηριστικά.