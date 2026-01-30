Ρόδος: Στα χέρια του 39χρονου επιλοχία εξερράγη η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο ΕΠΟΠ σύμφωνα με πόρισμα

Στο δεξί χέρι του 39χρονου επιλοχία, ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα, εξερράγη η χειροβομβίδα που προκάλεσε τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, σύμφωνα με το πόρισμα των πυροτεχνουργών της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται στο επίσημο πόρισμα της Ασφάλειας Ρόδου, το οποίο επικαλείται το cretalive.gr, οι δύο πυροτεχνουργοί βρίσκονταν μπροστά από στρατιωτικό όχημα τύπου τζιπ, όπου πραγματοποιούσαν έλεγχο και προετοιμασία χειροβομβίδων που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο στρατιωτικής εκπαίδευσης. Αφού αφαίρεσαν την προστατευτική ταινία από τις χειροβομβίδες, τις τοποθέτησαν στο καπό του οχήματος.

Στο σημείο αυτό, και πιθανόν έπειτα από λανθασμένη ενέργεια, σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη, η έκρηξη έλαβε χώρα στην μπροστινή αριστερή πλευρά του οχήματος, σε ύψος περίπου 1,50 με 1,60 μέτρα από το έδαφος. Η χειροβομβίδα εξερράγη στο δεξί χέρι του επιλοχία, προκαλώντας τον ακρωτηριασμό του, ενώ ο 19χρονος Γαλυφιανάκης βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση, εντός του κώνου διασποράς των θραυσμάτων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το πόρισμα επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας

Από την πλευρά της οικογένειας του 19χρονου, ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης δήλωσε ότι το πόρισμα επιβεβαιώνει πλήρως τα συμπεράσματα του τεχνικού συμβούλου τους από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα με τα οποία ο Ραφαήλ Γαλυφιανάκης δεν χειρίστηκε ποτέ τη συγκεκριμένη χειροβομβίδα. Όπως ανέφερε, ο νεαρός «βρέθηκε απλώς στον λάθος τόπο, τη λάθος στιγμή».

Ο κ. Κοκοσάλης πρόσθεσε ότι ο 19χρονος εκτελούσε άλλα καθήκοντα που σχετίζονταν με την προετοιμασία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όταν βρέθηκε εντός του κώνου διασποράς των θραυσμάτων της χειροβομβίδας που κρατούσε ο προϊστάμενός του. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η έρευνα συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι στρατιωτικοί κανονισμοί ασφαλείας και αν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένος τύπος χειροβομβίδας, ο οποίος –όπως ανέφερε– βρίσκεται σε διαδικασία απόσυρσης.

«Η μνήμη του Ραφαήλ θα δικαιωθεί», σημείωσε, τονίζοντας ότι στόχος της οικογένειας είναι, πέρα από την απόδοση ευθυνών, να ενισχυθεί η ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή στρατιωτικών εκπαιδεύσεων ώστε να μην υπάρξουν στο μέλλον αντίστοιχες τραγωδίες.

Πηγή: iefimerida.gr