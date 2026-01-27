«Βιολάντα»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου για τη φονική έκρηξη

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το σύστημα πυρασφάλειας του εργοστασίου

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς και δύο ακόμη στελέχη, συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης (27/1), μετά την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σήμερα ξεκίνησαν οι πρώτες καταθέσεις σχετικά με το εργατικό δυστύχημα, ενώ οι Αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο το σύστημα πυρασφάλειας του κτιρίου, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν παραλείψεις ή ελλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Πηγή: ethnos.gr