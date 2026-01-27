Βιολάντα: Τα σενάρια πίσω από την πολύνεκρη έκρηξη - Γιατί ψάχνουν τις σωληνώσεις παροχής αερίου

Το ωστικό κύμα, η μεγάλη πυρκαγιά που ακολούθησε και το γεγονός πως η έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση ακόμα και 8 χιλιομέτρων είναι δεδομένα που αξιολογούν οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής που διερευνούν τις συνθήκες της ανείπωτης τραγωδίας στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στην ΒΙ.ΠΕ. Τρικάλων.

Τις πρώτες ώρες μετά την καταστροφή, οι άνδρες και οι γυναίκες της ΔΑΕΕ επικεντρώθηκαν στην λήψη καταθέσεων από ανθρώπους που ήταν κοντά στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας την ώρα της έκρηξης, με επίκεντρο, φυσικά, τα άτομα που ήταν στην ίδια βάρδια με τις πέντε άτυχες γυναίκες και ήταν σε θέση να δώσουν στοιχεία στις Αρχές.

Οι σωληνώσεις

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο εξωτερικό τμήμα του κτιρίου και σε εμφανές σημείο έχουν εντοπιστεί δύο δεξαμενές υγραερίου, χωρητικότητας περίπου 14 χιλιάδων λίτρων, οι οποίες, όμως, έχουν παραμείνει ανέπαφες.

Το στοιχείο αυτό «δείχνει», μέχρι στιγμής, πως, ίσως, πολύτιμα στοιχεία για την έκρηξη «κρύβονται» στο εσωτερικό του κτιρίου.

Συγκεκριμένα, η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί στις σωληνώσεις παροχής αερίου των φούρνων του εργοστασίου, καθώς ένα από τα ενδεχόμενα τα οποία εξετάζει η Πυροσβεστική, που έχει αναλάβει την προανάκριση, είναι η έκρηξη να προκλήθηκε σε τρωτό σημείο των σωληνώσεων από κάποιον σπινθήρα.

Μάλιστα, ο εισαγγελέας έχει ζητήσει ήδη από τους υπεύθυνους του εργοστασίου όλα τα σχέδια των συστημάτων παροχής, των συστημάτων πυρασφάλειας καθώς και τα σχέδια του συστήματος των σωμάτων αποθήκευσης αερίων του εργοστασίου.

Φυσικά, μέχρι στιγμής, όλα βρίσκονται σε επίπεδο σεναρίων καθώς οι απαντήσεις μπορεί να κρύβονται κάτω από τα χαλάσματα της έκρηξης. Κρίσιμο θεωρείται από τους αξιωματικούς που έχουν αναλάβει την έρευνα, να προσδιοριστεί με ακρίβεια το σημείο στο οποίο έγινε η έκρηξη.

Πηγή: ethnos.gr