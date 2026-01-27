Ελλάδα 3.0: Πλημμύρισαν αίθουσες ειδικού σχολείου στο Ηράκλειο - Οι μαθητές πηγαίνουν τουαλέτα με ομπρέλα

Καθώς συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έντονη βροχόπτωση έπληξε από νωρίς τη Δευτέρα (26/01) το Ηράκλειο της Κρήτης, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα οι αίθουσες σχολείου της περιοχής να πλημμυρίσουν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το patris.gr πλημμύρισαν το 1/3 των αιθουσών του Ειδικού Σχολείου με τα νερά να φτάνουν έπειτα να στάξουν και στις προκατασκευασμένες αίθουσες, ενώ το Ειδικό Σχολείο αντιμετωπίζει και άλλα σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι αίθουσες-κοντέινερ όπου τοποθετήθηκαν εκτάκτως πέρυσι τέτοιο καιρό και προβλήθηκαν από την δημοτική Αρχή ως καινούρια σχολική μονάδα, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις ενός ειδικού σχολείου.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι με τις χθεσινές βροχοπτώσεις το 1/3 των αιθουσών του σχολείου πλημμύρισε, όπως ανέφεραν εκπαιδευτικοί.

Παράλληλα, εκτός από τις αίθουσες πρόβλημα δημιουργεί και η έλλειψη στεγάστρου, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Κάθε φορά που ένας μαθητής θέλει να πάει από την τάξη στην τουαλέτα, θα πρέπει να κρατά ομπρέλα. Πρόκειται για μια κατάσταση που δεν είναι καθόλου λειτουργική για παιδιά με κινητικά προβλήματα.

Επιπλέον, εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι λόγω του γεγονότος πως το σχολείο είναι κοντά στη θάλασσα, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων τα παιδιά κινούνται με δυσκολία τόσο κατά την είσοδο και έξοδό τους, όσο και στο διάλειμμα.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις μετέτρεψαν χθες τους δρόμους σε ποτάμια πλήττοντας ιδαίτερα δύο οικισμούς του Ηρακλείου, στον Καρτερό και την Αγία Βαρβάρα, με τα νερά να εισχωρούν σε χαμηλότερα σημεία και να δυσχεραίνουν τη μετακίνηση οχημάτων στα οδικά δίκτυα καθώς και πεζών.

