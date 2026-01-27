Τραγωδία στα Τρίκαλα: Η τελευταία φωτογραφία των γυναικών που σκοτώθηκαν στη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα»

Ένα τεράστιο «μανιτάρι» φωτιάς ξεπηδά από τις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα. Ο εκκωφαντικός κρότος ακούγεται ακόμα και σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από το εργοστάσιο.

Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι και μέσα στα Τρίκαλα. Ακολουθεί όλεθρος και καταστροφή. Πέντε εργαζόμενες νεκρές. Βρήκαν τραγικό θάνατο όταν μέσα σε δευτερόλεπτα οι φλόγες τύλιξαν τη μονάδα παρασκευής.

Στο εργοστάσιο βρίσκονταν 13 εργαζόμενοι στη νυχτερινή βάρδια. Σώθηκαν μόνο εκείνοι που είχαν βγει για διάλειμμα. Οι γυναίκες εργάζονταν στο ζυμωτήριο, στο ισόγειο του κτιρίου. Η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο. Το πάτωμα υποχώρησε και οι γυναίκες έπεσαν μέσα στη φωτιά.

Μόλις το προηγούμενο βράδυ, εργαζόμενοι και ιδιοκτησία γιόρταζαν μαζί την κοπή της πίτας. Λόγω της εκδήλωσης, το μισό προσωπικό της νυχτερινής βάρδιας δεν εργάστηκε. Αν αυτό δεν είχε συμβεί, στο εργοστάσιο θα βρίσκονταν 30 άνθρωποι την ώρα της έκρηξης. Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους κι ένας πυροσβέστης. Νοσηλεύτηκαν προληπτικά και πήραν εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

Το STAR δημοσίευσε μια φωτογραφία με τις άτυχες γυναίκες να διασκεδάζουν καθώς εκτός από συνάδελφοι ήταν και πολύ καλές φίλες.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη από το Γαρδίκι Τρικάλων. Μητέρα δύο παιδιών, η Βασιλική ήταν γνωστή στην περιοχή, καθώς πριν εργαστεί στη μπισκοτοβιομηχανία διατηρούσε καφέ το οποίο έκλεισε για να εργαστεί στη «Βιολάντα». Η απώλειά της έχει προκαλέσει βαθύ πόνο στην τοπική κοινωνία.

Το δεύτερο θύμα που έχει ταυτοποιηθεί είναι η 45χρονη Έλενα Κατσαρού, η οποία καταγόταν από το χωριό Γλίνος και ήταν παντρεμένη. Και οι δύο γυναίκες αποτελούν μόνο ένα μέρος της τραγωδίας που συγκλόνισε τη Βιολάντα.

Οι σοροί των θυμάτων έχουν μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, όπου οι συγγενείς προσφέρουν δείγματα DNA για την επίσημη ταυτοποίηση όλων των θυμάτων. Οι έρευνες για την ακριβή αιτία της έκρηξης και της μεγάλης φωτιάς που ακολούθησε συνεχίζονται, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Η Αναστασία Νάσιου, είναι το τρίτο πρόσωπο που έχει ταυτοποηθεί στα συντρίμμια του εργοστασίου της «Βιολάντα» ενώ η Σταυρούλα Μπουκουβάλα η τέταρτη άτυχη γυναίκα που πήγε για το μεροκάματο και δεν επέστρεψε.

Το όνομα της πέμπτης γυναίκας δεν έχει γίνει γνωστό.

Για ταυτοποίηση των νεκρών κλήθηκαν συγγενείς

Με τη δύσκολη διαδικασία της ταυτοποίησης των τεσσάρων σορών που έχουν ανασυρθεί από το εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, συνεχίζεται η υπόθεση της φονικής έκρηξης και ακολούθως πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό της σορού και την πέμπτης εργαζόμενης που έχασε τη ζωή της.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και κλήθηκαν οι συγγενείς για ταυτοποίηση.

Πηγή: newsbeast.gr