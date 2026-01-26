Συγκλονίζουν ιστορίες των προσώπων της τραγωδίας στη Βιολάντα: «Δούλευε νύχτα για να είναι κοντά στα παιδιά της»

Την ώρα που αναμένεται η ταυτοποίηση των σορών των γυναικών που βρέθηκαν απανθρακωμένες στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, οι συγγενείς τους είναι σε κατάσταση σοκ, αλλά και αγωνίας.

Η αδελφή μίας εκ των γυναικών που ήταν μέσα στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης, της 56χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, μίλησε στο Mega, αναφέροντας ότι η οικογένειά της είναι συγκλονισμένη, ενώ ακόμη επισήμως δεν γνωρίζουν τι έχει συμβεί στον άνθρωπό τους.

«Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από πουθενά. Δεν γνωρίζουμε τίποτα από την αστυνομία και την πυροσβεστική, μόνοι μας ό,τι μαθαίνουμε, όπου παίρνουμε τηλέφωνα. Η αδελφή μου έχει τρία παιδιά, 23, 18 και 15 ετών, τα οποία είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Δούλευε νύχτα για να είναι τη μέρα με τα παιδιά της. Δεν είχε παραπονεθεί ποτέ για τη δουλειά της, οι συνθήκες ήταν καλές. Δεν ξέρουμε πώς έγινε όλο αυτό» ανέφερε.

Να σημειωθεί πως οι τέσσερις σοροί που έχουν εντοπιστεί, έχουν μεταφερθεί στο ΓΝ Λάρισας προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση των θυμάτων. Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο τι έχει συμβεί με την 5η αγνοούμενη, και αν έχει εντοπιστεί ή όχι η σορός της.

Λιατίφης: «Είδαμε τραυματίες, ερείπια, μια κατάσταση πολέμου»

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του Γιώργου Λιατίφη, προέδρου του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Τρικάλων και γενικού γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων.

Ο κ. Λιατίφης ανέφερε στο Orange Press Agency πως αντίκρισε εικόνες βομβαρδισμένου τοπίου.

«Χθες, μετά τις 4 η ώρα τα ξημερώματα, στην πόλη των Τρικάλων ακούστηκε μια έκρηξη θορυβώβης. Το ακούσαμε σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 χιλιομέτρων. Καταλάβαμε και μάθαμε ότι αφορούσε μια έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα. Είδαμε μια κατάσταση πραγματικά πολέμου» είπε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το συμβάν έγινε στις 03:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου, με συνέπεια να ξεσπάσει πυρκαγιά που επεκτάθηκε ταχύτατα. Στο «σημείο μηδέν» της έκρηξης βρίσκονταν εκείνη την ώρα πέντε γυναίκες εργαζόμενες.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι δραματικός, καθώς έχουν εντοπιστεί επισήμως τέσσερις σοροί. Παράλληλα, πέντε εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης

Το σενάριο που εξετάζουν ως πιο πιθανό οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανόν στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται και οι φούρνοι, και από κάποιον σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά.

Όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Τριήμερο δημοτικό πένθος εισηγείται ο δήμαρχος Τρικκαίων

Την κήρυξη τριήμερου δημοτικού πένθους στη μνήμη των πέντε θυμάτων της τραγωδίας στο εργοστάσιο της Βιολάντα εισηγείται ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Νίκος Σακκάς.

Η εισήγηση έρχεται μετά τη ματαίωση της διά ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, εξαιτίαες των δραματικών εξελίξεων που συγκλόνισαν την περιοχή.

Πηγή: iefimerida.gr