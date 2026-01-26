Τα πρόσωπα της τραγωδίας στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Νεαρές μητέρες με παιδιά δούλευαν στη μοιραία νυχτερινή βάρδια

Στιγμές τραγικές για τις οικογένειες των τεσσάρων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ήδη έχουν εντοπιστεί οι σοροί τεσσάρων γυναικών και υπάρχουν πληροφορίες και για την ανεύρεση πέμπτης σορού, κάτι που για να επιβεβαιωθεί θα πρέπει να γίνουν εξετάσεις DNA και να προχωρήσει η ταυτοποίηση.

Η μοιραία βάρδια που στοίχισε τη ζωή στις εργαζόμενες ήταν αυτή που προτιμούσαν γυναίκες -κυρίως νέες- με παιδιά, ώστε να έχουν τον χρόνο το πρωί να φροντίζουν τα παιδιά τους.

Ήταν αυτές που δεν πρόλαβαν να βγουν από τον χώρο του εργοστασίου τη στιγμή της έκρηξης, ενώ άλλοι γλίτωσαν με ελαφρά τραύματα γιατί εκείνη την ώρα ήταν κοντά στην έξοδο ή εκτός κτιρίου, καθώς έκαναν διάλειμμα.

Ανάμεσα στις εργαζόμενες που δεν πρόλαβε να βγει ζωντανή ήταν η 56χρονη Βούλα Μπουκουβάλα, μητέρα τριών παιδιών. Οι γονείς της κλήθηκαν να δώσουν γενετικό υλικό ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.

H 56χρονη Βούλα με τον σύζυγό της

Ανάμεσα στα πρόσωπα της τραγωδίας και η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, που ήταν επίσης στη μοιραία βάρδια.

Μητέρα δύο παιδιών, εργαζόταν κι αυτή στη νυχτερινή βάρδια ώστε να φροντίσει τα παιδιά της και τις υποχρεώσεις τους το πρωί μετά την εργασία της. Παλαιότερα είχε δικό της κομμωτήριο, ωστόσο το έκλεισε και αποφάσισε να εργάζεται στην εταιρεία.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη

Η 42χρονη Βασιλική

Το τρίτο πρόσωπο της τραγωδίας, σύμφωνα με το MEGA, είναι η 45χρονη Έλενα Κατσαρού, μητέρα ενός παιδιού 13 ετών.

Η Έλενα Κατσαρού που εργαζόταν στη μοιραία βάρδια

Ο πατέρας μιας εκ των αγνοουμένων μίλησε στο Mega. Ο πατέρας της Βασιλκής είπε στη δημοσιογράφο του τηλεοπτικού καναλιού ότι η κόρη του εργαζόταν τους τελευταίους έξι μήνες στο εργοστάσιο, καθώς νωρίτερα διατηρούσε κατάστημα στα Τρίκαλα. Όπως είπε, έχει κληθεί για να δώσει DNA προκειμένου να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση, καθώς επίσημα η κόρη του θεωρείται ακόμη αγνοούμενη.

Η αδελφή αγνοούμενης σε δηλώσεις της έξω από το εργοστάσιο ανέφερε ότι είναι στην άγνοια και δεν έχει ακόμη εικόνα για το αν έχει βρεθεί. Όπως είπε, η αδελφή της δούλευε στη νυχτερινή βάρδια, στην παραγωγή, για να είναι την ημέρα με τα παιδιά της, ενώ τόνισε ότι έχει δώσει δείγμα DNA στην αστυνομία για την ταυτοποίηση.

Πηγή: iefimerida.gr