Παίρνει σύντομα εξιτήριο η Σία Κοσιώνη - Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος που την οδήγησε στη ΜΕΘ (vid)

Από τον ιό του πνευμονιόκοκκου προσβλήθηκε η Σία Κοσιώνη η οποία νοσηλεύεται από την περασμένη Πέμπτη στην ΜΕΘ γνωστού νοσοκομείου της Αττικής.

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ διαγνώστηκε με πνευμονία και οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στην ΜΕΘ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει αισθητή βελτίωση και έτσι σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της βρίσκεται στο πλευρό της ο σύζυγός της Κώστας Μπακογιάννης και πολλοί φίλοι της.

Γιώργος Λεμπέσης: Σύντομα η Σία Κοσιώνη θα είναι στις επάλξεις

Ο φίλος της και στενός της συνεργάτης Γιώργος Λεμπέσης μιλώντας στον Alpha για την δημοσιογράφο είπε: «Έχω μιλήσει με τον Κώστα Μπακογιάννη από την πρώτη στιγμή για να δω πώς είναι. Eίναι σε μια κατάσταση σταθερή, καλή, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος φυσικά, είναι σε μια συνθήκη ξεκούρασης, ανάρρωσης και αναμονής για να πάρουν εξιτήριο, είναι πολύ δυνατή, είναι κάτι που αντιμετωπίζεται και σύντομα θα είναι στις επάλξεις όπως και εκείνη λέει».

Εξηγώντας στη συνέχεια τι ακριβώς συνέβη με την παρουσιάστρια ο κ Λεμπέσης είπε: «Την περασμένη Τετάρτη ήμουν μαζί της, ήταν λίγο κουρασμένη αλλά η Σία είναι πολύ δυναμική και οποιαδήποτε τέτοιου είδους κούραση την αγνοεί. Την επόμενη μέρα δεν βγήκε στο δελτίο και από την Πέμπτη το βράδυ επιβαρύνθηκε το αναπνευστικό της και πήγε στο νοσοκομείο».

«Ο σύζυγός της είναι δίπλα της συνεχώς, νιώθει ευλογημένη για αυτήν την αγάπη που εισπράττει από όλους σας. Η ψυχραιμία και η διακριτικότητα είναι απαραίτητα αυτή τη στιγμή γιατί υπάρχει και ένα μικρό παιδί που πηγαίνει σχολείο και ακούει και μαθαίνει. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όλοι είναι να ευχηθούμε καλή ανάρρωση», σημείωσε ο ίδιος.

Θεοδώρα Ψαλτοπούλου: Τα συμπτώματα της πνευμονίας είναι συνήθως βαρύτερα

Στη συνέχεια στον Alpha μίλησε η Παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου η οποία εξήγησε τι είναι ο πνευμονιόκοκκος και σε ποιες περιπτώσεις ένας υγιής άνθρωπος κινδυνεύει να οδηγηθεί στη ΜΕΘ, όπως συνέβη και με την Σία Κοσιώνη.

«Η πνευμονία είναι πολύ συχνή γύρω μας, όταν λέμε πνευμονία όμως αυτή τη στιγμή έχουμε μια βακτηριακή λοίμωξη κανείς από μόνος του δεν μπορεί να τη διαγνώσει, τα συμπτώματα είναι συνήθως βαρύτερα και πρέπει να παρακολουθηθεί από γιατρό και να πάρει αντιβίωση», είπε αρχικά.

Τα σημάδια που πρέπει να μας ανησυχήσουν

Ερωτηθείσα για τα σημάδια που πρέπει να μας ανησυχήσουν η κα Ψαλτοπούλου είπε: «O παρατεταμένος και υψηλός πυρετός, ο βήχας, η δύσπνοια, το θρακικό άλγος, το ρίγος όταν ανεβαίνει ο πυρετός, αλλά και άλλες συμπτωματολογίες, οι μεγάλοι επίσης μπορεί να μην έχουν πολύ πυρετό αλλά να τους δεις πολύ βύθιους και να μην μπορείς να επικοινωνήσεις. Όλα αυτά τα συμπτώματα πρέπει να μας στείλουν κατευθείαν στο νοσοκομείο έτσι ώστε ο γιατρός να κάνει τη διαφοροδιάγνωση και να διευκρινίσει αν είναι ιός της γρίπης ή πνευμονιόκοκκος που χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης. Στην ιογενή λοίμωξη δεν δίνουμε αντιβίωση, δίνουμε αντιικά φάρμακα, αλλιώς θέλουμε αντιβίωση».

Σε ποιες περιπτώσεις ένας υγιής άνθρωπος κινδυνεύει να οδηγηθεί στη ΜΕΘ



«Δυστυχώς μπορεί και κάποιος υγιής να κάνει πνευμονιοκοκκική λοίμωξη γιατί κάποιες φορές έχουμε τον ιό της γρίπης, νοσούμε, το περνάμε λίγο ελαφρά, το ανοσοποιητικό μας σύστημα όμως είναι εξαντλημένο και μετά με μεγαλύτερη πιθανότητα μπορεί να έχουμε μια βαρύτερη λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο και να έχουμε πνευμονία».

Μιλώντας τέλος για το εμβόλιο η καθηγήτρια είπε ότι αυτό δίνεται για τους άνω των 65, για τα βρέφη και τα παιδάκια και για όσους της ενδιάμεσης ηλικίας έχουν προβλήματα υγείας.

Πηγή: iefimerida.gr