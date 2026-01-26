Έκρηξη στη Βιολάντα: Νεκρή και η 4η αγνοούμενη, αναζητούν την πέμπτη

Λίγο μετά τις 9 το πρωί βρέθηκαν τρεις σοροί από τις πέντε γυναίκες που αγνοούνται μετά την έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» και λίγο αργότερα ανασύρθηκε και η τέταρτη νεκρή, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ακόμη μια εργαζόμενη αγνοείται.

Αυτό που απομένει είναι δύο τμήματα που φλέγονται από τις 4 τα ξημερώματα και ένα κενό να τα χωρίζει καθώς το ωστικό κύμα έκοψε στα δύο το τεράστιο εργοστάσιο

Το σημείο της έκρηξης φαίνεται να ήταν εκεί που βρίσκονταν οι φούρνοι οι οποίου λειτουργούσαν επί 24ωρης βάσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, αλλά αμμωνία και προπάνιο είναι υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων.

Δυνάμεις της ΕΜΑΚ αλλά και εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων κλήθηκαν στο έκτο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Τρικάλων όπου εκτυλίσσεται η τραγωδία.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων μεταφέρθηκαν τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι, οι περισσότεροι για προληπτικούς λόγους. Συνολικά το εργοστάσιο είχε 12 -13 εργαζόμενους την ώρα της έκρηξης.

«Στο σημείο παραμένουν ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις και προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Δύσκολη η πρόσβαση καθώς η φωτιά είναι ακόμη σε εξέλιξη και παρέχουμε οπιαδήποτε συνδρομή χρειαστεί ενώ ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας», είπε, νωρίτερα στο ΕΡΤnews, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Πηγή: ertnews.gr