Φιλιππίνες: Βυθίστηκε φέριμποτ που μετέφερε πάνω από 350 άτομα – Τουλάχιστον οκτώ νεκροί

Ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε περισσότερα από 350 άτομα βυθίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη νότια περιοχή των Φιλιππίνων, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις τη Δευτέρα, οι διασώστες έχουν καταφέρει να σώσουν τουλάχιστον 215 επιβάτες, ενώ έχουν ανασυρθεί οκτώ σοροί.

Το πλοίο M/V Trisha Kerstin 3, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο μεταφοράς φορτίου και επιβατών, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Ζαμποάνγκα με προορισμό το νησί Χόλο, στην επαρχία Σούλου. Στο πλοίο επέβαιναν 332 επιβάτες και 27 μέλη πληρώματος, όταν, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, παρουσίασε τεχνικά προβλήματα και τελικά βυθίστηκε.

Ο κυβερνήτης της γειτονικής νησιωτικής επαρχίας Μπασιλάν, Μουτζίβ Χαταμάν, δήλωσε στο Associated Press ότι αρκετοί επιβάτες, καθώς και δύο σοροί, μεταφέρθηκαν στην Ισαμπέλα, την πρωτεύουσα της επαρχίας.

Τα θαλάσσια ατυχήματα αποτελούν συχνό φαινόμενο στο αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων. Οι αρχές αποδίδουν την επαναλαμβανόμενη τραγική αυτή πραγματικότητα στον συνδυασμό συχνών και έντονων καταιγίδων, κακοσυντηρημένων σκαφών, υπερφόρτωσης επιβατών και ανεπαρκούς εφαρμογής των κανονισμών ασφαλείας.

Η χώρα έχει βιώσει στο παρελθόν μία από τις χειρότερες ναυτικές τραγωδίες παγκοσμίως. Τον Δεκέμβριο του 1987, το επιβατηγό πλοίο Dona Paz βυθίστηκε ύστερα από σύγκρουση με δεξαμενόπλοιο καυσίμων στις κεντρικές Φιλιππίνες, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 4.300 ανθρώπων.

Πηγή: ertnews.gr