Το αποφυλακιστήριο του πατροκτόνου 4 χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του - Τι προέβλεπε

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον τρόπο με τον οποίο αποφυλακίστηκε ο 46χρονος που σκότωσε σήμερα (25/01) το πρωί τον πατέρα του στην Γλυφάδα.

Συγκεκριμένα, στο αποφυλακιστήριο που παρουσιάζει το CNN Greece, o δράστης του φονικού στη Γλυφάδα είχε εξέλθει τέσσερα χρόνια αφού σκότωσε την μητέρα του και αφού είχε καταδικαστεί σε δεκαέξι χρόνια κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση και παράνομη οπλοχρησία.

Σημειώνεται ότι η ποινή του εκκινούσε από τις 28 Μαρτίου 2014, με προβλεπόμενη λήξη στις 28 Μαρτίου 2030. Η καταδίκη είχε εκδοθεί κατόπιν έφεσης κατά απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.

Αποφυλακίστηκε με αναστολή του υπολοίπου της ποινής

Όπως φαίνεται στο άνωθι έγγραφο, ο 46χρονος αποφυλακίστηκε με διάταξη του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, με αναστολή του υπολοίπου της ποινής, το οποίο ανερχόταν σε 7 έτη, 9 μήνες και 24 ημέρες.

Η απόφαση βασίστηκε στις διατάξεις του άρθρου 43, παράγραφοι 3, 4 και 7, του νόμου 4489/2017, δηλαδή στην τροποποιημένη μορφή του νόμου Παρασκευόπουλου, που επέτρεπε την αποδέσμευση κρατουμένων μετά την έκτιση του μισού της ποινής τους με ευεργετικό υπολογισμό.

Κρίθηκε επικίνδυνος «επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του»

Ο 46χρονος αποφυλακίστηκε μεν, αλλά όπως φαίνεται στο έγγραφο, κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει στον πρότερο βίο του, καθώς θεωρήθηκε «επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του».

Έτσι, σε εκτέλεση σχετικής παραγγελίας του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά με ημερομηνία 2 Μαΐου 2018, οδηγήθηκε αυθημερόν στο Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο «για εισαγωγή και νοσηλεία».

Αμέσως μετά το τέλος της περιόδου νοσηλείας στο Δρομοκαΐτειο, ο 46χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, οι οποίο θα αίρονταν στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Το φονικό στη Γλυφάδα

Την Κυριακή το πρωί, ο 46χρονος έστησε καρτέρι στον πατέρα του. Το θύμα κατέβηκε από το διαμέρισμα να πάρει το αυτοκίνητο του και να μεταβεί στην εκκλησία. Εκεί τον περίμενε ο 46χρονος γιος του, ο οποίος του επιτέθηκε με μαχαίρι. Παρά τις εκκλήσεις του 79χρονου να σταματήσει, ο δράστης συνέχισε να τον μαχαιρώνει. Τα τραύματα αποδείχθηκαν μοιραία και ο άτυχος άνδρας υπέκυψε.

Κάτοικος της περιοχής μιλώντας σε δημοσιογράφους από το σημείο της τραγωδίας είπε: «Όλους τους ξέραμε. Το 2014 νομίζω ήταν που έσφαξε τη μητέρα του. Μετά μπήκε μέσα. Του βρήκαν ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά και κάποια στιγμή βγήκε. Εμείς τον βλέπαμε στη γειτονιά, του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μια σκέψη σχετικά με αυτό. Τώρα μαθαίνουμε ότι σκότωσε τον μπαμπά του [...]. Ήταν αυτό που περιμέναμε γιατί είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα».

Τα πρώτα λόγια του 46χρονου στους αστυνομικούς

«Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια του αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο», φέρεται να είπε ο 46χρονος στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες μετά το αποτρόπαιο έγκλημα.

Όπως προαναφέρθηκε, το στυγερό έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης δέχτηκε τηλεφώνημα από περίοικο που έβλεπε τον 46χρονο να χτυπάει με μαχαίρι τον πατέρα του.

Πηγή: cnn.gr