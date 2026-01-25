MENU
Ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από διαμέρισμα τρίτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σοβαρά τραυματίστηκε ηλικιωμένος άνδρας, έπειτα από πτώση στο κενό από διαμέρισμα του τρίτου ορόφου στην ανατολική Θεσσαλονίκη. 

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, για τη διαχείριση του περιστατικού εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραύματος και ακινητοποίησης, από τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας, αφού διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε επί τόπου, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο & μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή 4 διασωστών και ενός Ιατρού ΕΚΑΒ.

