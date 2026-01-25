Ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από διαμέρισμα τρίτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, για τη διαχείριση του περιστατικού εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραύματος και ακινητοποίησης, από τους διασώστες του ΕΚΑΒ.
Ο τραυματίας, αφού διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε επί τόπου, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Στο συμβάν επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο & μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή 4 διασωστών και ενός Ιατρού ΕΚΑΒ.
