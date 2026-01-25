Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ: Έρχονται βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν» τα φαινόμενα

Πορτοκάλι συναγερμό εξέδωσε η ΕΜΥ για πολλές περιοχές

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδεςπροβλέπονται αύριο Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή (25-01-2026) στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα (26-01-2026) στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα (26-01-2026):

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες