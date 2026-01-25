Γλυφάδα: «Αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο, θα τους σκοτώσω κι αυτούς», είπε στην ΕΛ.ΑΣ. ο δράστης

Ο δράστης φέρεται να προειδοποίησε τους αστυνομικούς ότι αν τον αφήσουν ξανά ελεύθερο, θα βλάψει και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του

Συγκλονίζουν οι νέες εξελίξεις γύρω από την οικογενειακή τραγωδία στη Γλυφάδα. Ο 46χρονος που σήμερα (25/01) το πρωί δολοφόνησε τον πατέρα του, είχε πριν από 12 χρόνια σκοτώσει με τον ίδιο τρόπο και τη μητέρα του.

Η πρώτη κατάθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να προειδοποίησε τους αστυνομικούς ότι αν τον αφήσουν ξανά ελεύθερο, θα βλάψει και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του.

«Έχω δύο αδέλφια. Αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο, θα τους σκοτώσω κι αυτούς», φέρεται να είπε ο 46χρονος στους εμβρόντητους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, μετά από κλήση γειτόνων οι οποίοι άκουσαν φωνές και έγιναν μάρτυρες του περιστατικού.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, ο 46χρονος είχε ήδη σκοτώσει τον 80χρονο πατέρα του και τον είχε τοποθετήσει στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του, ενώ στην κατοχή του βρισκόταν και το φονικό όπλο, ένα μαχαίρι.

Η υπόθεση ξυπνά μνήμες από το 2014, όταν ο ίδιος άνδρας είχε σκοτώσει τη μητέρα του στο σπίτι τους, χρησιμοποιώντας ξανά μαχαίρι. Τότε, ο 34χρονος δράστης είχε ομολογήσει το έγκλημα στο αστυνομικό τμήμα και είχε τεθεί υπό προσωρινή κράτηση. Αποφυλακίστηκε το 2018 με περιοριστικούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να εμφανίζεται δύο φορές το μήνα σε τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Οι αρχές τονίζουν ότι ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους και δεν είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές μέχρι το σημερινό τραγικό περιστατικό.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες και να συλλέγουν στοιχεία για τις συνθήκες της δολοφονίας.

Το περιμέναμε

«Εδώ στη γειτονιά, το 2014 νομίζω, ήταν που έσφαξε τη μητέρα του. Ε, μετά μπήκε μέσα, το βρήκαν ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του, ψυχολογικά και τέτοια, αλλά κάποια στιγμή βγήκε. Εμείς τον βλέπαμε στη γειτονιά, του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη σχετικά με αυτό και τώρα μαθαίνουμε ότι σκότωσε τον μπαμπά του» δήλωσε κάτοικος της γειτονιάς της Γυθείου στη Γλυφάδα. Όπως εξήγησε, είδαν το πρωί την κινητοποίηση των Αρχών και τότε κατάλαβαν ότι κάτι έχει συμβεί:



«Απλώς είχαμε σηκωθεί για καφέ και είδαμε το 100, τους αστυνομικούς, είπαμε κάτι έγινε και βγήκαμε και μάθαμε» .



«Ήταν αυτό που περιμέναμε»



Στη συνέχεια είπε:



«Ήταν αυτό που περιμέναμε να σας πω, γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μιλούσε με τον κόσμο, ήτανε πολύ εσωστρεφής, πάντα ήταν έτσι αυτό το παιδί. Ήταν χωρισμένοι, είχαν προβλήματα λίγο μπαμπάς και μαμά και γι' αυτό έγινε και το φονικό. Όχι εδώ το φονικό της μαμάς, αλλού, γιατί έμενε ξεχωριστά η μητέρα. Μετά, αφού σκότωσε τη μητέρα»