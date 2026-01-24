Πειραιάς: Κατέρρευσε εγκαταλελειμμένο κτίριο - Ζημιές σε αυτοκίνητα

Τα χαλάσματα που έπεσαν στον δρόμο και το πεζοδρόμιο προκάλεσαν κυκλοφοριακές δυσκολίες.

Νέο περιστατικό κατάρρευσης εγκαταλελειμμένου κτιρίου καταγράφηκε στον Πειραιά, λίγα μόλις 24ωρα μετά την έντονη βροχόπτωση της Τετάρτης (21/01).

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το STAR, ένα παλιό και ετοιμόρροπο κτίριο στην οδό Μακεδονίας κατέρρευσε το πρωί του Σαββάτου (24/01). Τα χαλάσματα που έπεσαν στον δρόμο και το πεζοδρόμιο προκάλεσαν κυκλοφοριακές δυσκολίες, με τα αρμόδια συνεργεία να παρεμβαίνουν άμεσα για τον καθαρισμό του χώρου.

Από την πτώση σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ωστόσο δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα δύο ημέρες μετά την αντίστοιχη κατάρρευση ενός διατηρητέου στην οδό Παπαναστασίου στην Καστέλα. Στο προηγούμενο συμβάν, ο δήμαρχος Γιάννης Μώραλης είχε επισημάνει τις γραφειοκρατικές και νομικές δυσκολίες που εμποδίζουν τον Δήμο να παρέμβει αποτελεσματικά στο ζήτημα των ετοιμόρροπων κτιρίων.

Πηγή: ethnos.gr