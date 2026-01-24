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Θεσσαλονίκη: Νεαροί έβαλαν φωτιά σε σχολείο - Φωτογραφίες

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Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν στο σχολείο όπου νεαροί έβαλαν φωτιά το βράδυ της Παρασκευής (23/01), και λίγο έλειψε να το πυρπολήσουν, στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη.

 

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Οι νεαροί προκάλεσαν φωτιά στον προθάλαμο των τεσσάρων λυόμενων αιθουσών που διαθέτει το 1o Γυμνάσιο και Λύκειο Ευκαρπίας. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η αντιδήμαρχος παιδείας το Δήμου Παύλου Μελά, Έλενα Λαδοπούλου, οι ζημιές είναι εκτεταμένες.

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Τα χειρότερα αποσόβησε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που βρέθηκε άμεσα στο σημείο και κατέσβησε την πυρκαγιά, με έξι πυροσβέστες και 2 οχήματα.

Γίνονται έρευνες από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: newsbomb.gr

Θεσσαλονίκη: Νεαροί έβαλαν φωτιά σε σχολείο - Φωτογραφίες