Κυριάκος Μητσοτάκης: Για σκι στα Καλάβρυτα ο πρωθυπουργός - Δείτε εικόνες

Η παρουσία του έγινε σε ήρεμο κλίμα, με περιορισμένη συνοδεία ασφαλείας, ενώ ο ίδιος συμμετείχε ενεργά, ακολουθώντας τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίου και περιμένοντας στην ουρά των αναβατήρων μαζί με τους υπόλοιπους επισκέπτες.
Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Kalavryta News, ο πρωθυπουργός ήταν ιδιαίτερα διακριτικός, όμως δεν απέφυγε την αναγνώριση από αρκετούς που τον χαιρέτησαν με έκπληξη.
Φορώντας τα χιονοπέδιλα στον ώμο, ο κ. Μητσοτάκης ενσωματώθηκε στην καθημερινότητα του χιονοδρομικού κέντρου, δείχνοντας μια πιο ανθρώπινη και προσβάσιμη πλευρά του. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια σύντομη απόδραση από το ασφυκτικό πρόγραμμα της πρωτεύουσας, ενώ η επιστροφή του στην Αθήνα ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της ίδιας μέρας.
Πηγή: newsbomb.gr