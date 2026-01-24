Θεσσαλονίκη: Γκράφιτι με τιμές ναρκωτικών σε προαύλιο σχολείου – Στα «κάγκελα» γονείς και εκπαιδευτικοί

Τόσο οι γονείς όσο και εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ανησυχία τους για το περιστατικό καθώς φοβούνται για την ασφάλεια των παιδιών.

Ένα ακόμη περιστατικό, που σχετίζεται με την προσπάθεια να μπουν ναρκωτικές ουσίες στα σχολεία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη προκαλώντας την αγωνία της σχολικής κοινότητας και των γονέων. Άγνωστοι έφτιαξαν στο προαύλιο του Πρότυπου Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Λυκείου Νεάπολης το οποίο εδρεύει στην περιοχή της Ξηροκρήνης στη Θεσσαλονίκη, σχέδιο στο οποίο αναγράφονται οι τιμές ανά γραμμάριο για κοκαΐνη και ινδική κάνναβη, και οι υπογράφοντες αυτοαποκαλούνται ghetto ksirokrini.

Όταν είδαν το γκράφιτι εκπαιδευτικοί και γονείς κατήγγειλαν αμέσως το γεγονός τόσο στην Αστυνομία όσο προς της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, ενώ σχετική ενημέρωση είχε και ο δήμος. Μάλιστα η διευθύντρια του σχολείου εκτίμησε ότι το περιστατικό ήταν πολύ σοβαρό και όπως είπε «αυτός ήταν ο λόγος που το καταγγείλαμε σε όλους του αρμόδιους φορείς». Τόσο οι γονείς όσο και εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ανησυχία τους για το περιστατικό καθώς φοβούνται για την ασφάλεια των παιδιών και μάλιστα ζητούν να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης αλλά και ευαισθητοποίησης των κατοίκων της περιοχής στο πρόβλημα των ναρκωτικών.

Το φαινόμενο «shoefiti»

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα parallaximag.gr, το παραπάνω γεγονός γίνεται ακόμη πιο προβληματικό, καθώς σε πολύ κοντινή απόσταση από το προαύλιο του σχολείου εντοπίστηκε το φαινόμενο «shoefiti», δηλαδή ζευγάρια παπουτσιών κρεμασμένα σε εναέρια καλώδια. Το «shoefiti» διεθνώς, συνδέεται συχνά με περιοχές παραβατικότητας και, σύμφωνα με ερμηνείες, με την παρουσία διακίνησης ναρκωτικών ή «σημαδεμένα» σημεία. Το φαινόμενο των κρεμασμένων παπουτσιών σε καλώδια ρεύματος είναι ένα σύνηθες θέαμα σε πολλές αστικές και αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί και στην Ευρώπη.

Η αρχή αυτής της συνήθειας χρονολογείται στη δεκαετία του ΄70. Λέγεται πως στις ΗΠΑ, συμμορίες bullers ανάγκαζαν τα θύματα τους να βγάζουν τα παπούτσια τους και τα κρεμούσαν στα καλώδια για να δείξουν πως έχουν τον έλεγχο. Αυτή η πρακτική, γνωστή και ως “shoe tossing” ή “shoe flinging”, έχει διάφορες ερμηνείες και προκαλεί το ενδιαφέρον και την περιέργεια των περαστικών.

Πηγή: ethnos.gr