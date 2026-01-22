Καιρός σήμερα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με 9 μποφόρ και χιόνια στα ορεινά – Αναλυτική πρόγνωση

Ακραίος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα Πέμπτη (22.01.2026) σε αρκετές περιοχές της χώρας με σταδιακή εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων.



Οι άνεμοι θα διατηρηθούν πολύ θυελλώδεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως κεντρικά και νότια.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κακοκαιρία προβλέπεται στο Ανατολικό Αιγαίο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις μεσημβρινές στα Δωδεκάνησα, φαινόμενα που θα συνοδεύονται από πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα έως τις μεσημβρινές.

Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως κεντρικά και νότια.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 8 με 10 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14, ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 9 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Νεφώσεις και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τα φαινόμενα γρήγορα θα περιοριστούν στα ανατολικότερα τμήματα της Θράκης. Χιονοπτώσεις κατά τόπους στα ορεινά έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Ανατολικοί-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ στα δυτικά, βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά.

Θερμοκρασία: Από 1 έως 9 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις κατά τόπους στα ορεινά έως το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι-νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, σταδιακά εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις κατά τόπους στα ορεινά έως τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα νότια νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι-νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και έως τις μεσημβρινές στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Νότιοι-νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ και στα νότια έως 10 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: newsit.gr