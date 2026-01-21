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Δημοσκόπηση Pulse: Πρωτιά ΝΔ, 8 κόμματα στη Βουλή - Τι λένε οι πολίτες για Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά

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Μια νέα δημοσκόπηση διεξήχθη από την Pulse για τον ΣΚΑΪ, με τους πολίτες να καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα της πολιτικής επικαιρότητας.

Χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη με διαφορά 16,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, ενώ μια οκτακομματική Βουλή φαίνεται πως θα σχηματιζόταν σε περίπτωση που γίνονταν αύριο εκλογές

Σενάριο κατανομής αναποφάσιστων

  • Νέα Δημοκρατία: 29,5%
  • ΠΑΣΟΚ: 13%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 10%
  • Ελληνική Λύση: 9,5%
  • ΚΚΕ: 8%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%
  • Φωνή Λογικής: 4%
  • ΜέΡΑ 25: 3%
  • Νίκη: 2%
  • Νέα Αριστερά: 2%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

Πρόθεση ψήφου

  • Νέα Δημοκρατία: 24%
  • ΠΑΣΟΚ: 10,5%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 8%
  • Ελληνική Λύση: 7,5%
  • ΚΚΕ: 6,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 4,5%
  • Φωνή Λογικής: 3,5%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%
  • ΜέΡΑ 25: 2,5%
  • Νίκη: 2%
  • Νέα Αριστερά: 2%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

Κόμμα Καρυστιανού

Στην ερώτηση «πως θα αντιμετωπίζατε ένα κόμμα Καρυστιανού», οι πολίτες απάντησαν:

  • Θετικά – 15%
  • Με ενδιαφέρον – 16%
  • Ουδέτερα – 15%
  • Αδιάφορα – 18%
  • Αρνητικά – 29%
  • Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 7%

Κόμμα Τσίπρα

Στην ερώτηση «πως θα αντιμετωπίζατε ένα κόμμα Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν:

  • Θετικά – 11%
  • Με ενδιαφέρον – 8%
  • Ουδέτερα – 10%
  • Αδιάφορα – 22%
  • Αρνητικά – 42%
  • Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 7%

Κόμμα Σαμαρά

Στην ερώτηση «πως θα αντιμετωπίζατε ένα κόμμα Σαμαρά», οι πολίτες απάντησαν:

  • Θετικά – 4%
  • Με ενδιαφέρον – 6%
  • Ουδέτερα – 13%
  • Αδιάφορα – 26%
  • Αρνητικά – 44%
  • Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 7%
Δημοσκόπηση Pulse: Πρωτιά ΝΔ, 8 κόμματα στη Βουλή - Τι λένε οι πολίτες για Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά