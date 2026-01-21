Δημοσκόπηση Pulse: Πρωτιά ΝΔ, 8 κόμματα στη Βουλή - Τι λένε οι πολίτες για Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά

Χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη με διαφορά 16,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, ενώ μια οκτακομματική Βουλή φαίνεται πως θα σχηματιζόταν σε περίπτωση που γίνονταν αύριο εκλογές.
Σενάριο κατανομής αναποφάσιστων
- Νέα Δημοκρατία: 29,5%
- ΠΑΣΟΚ: 13%
- Πλεύση Ελευθερίας: 10%
- Ελληνική Λύση: 9,5%
- ΚΚΕ: 8%
- ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%
- Φωνή Λογικής: 4%
- ΜέΡΑ 25: 3%
- Νίκη: 2%
- Νέα Αριστερά: 2%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2%
Πρόθεση ψήφου
- Νέα Δημοκρατία: 24%
- ΠΑΣΟΚ: 10,5%
- Πλεύση Ελευθερίας: 8%
- Ελληνική Λύση: 7,5%
- ΚΚΕ: 6,5%
- ΣΥΡΙΖΑ: 4,5%
- Φωνή Λογικής: 3,5%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%
- ΜέΡΑ 25: 2,5%
- Νίκη: 2%
- Νέα Αριστερά: 2%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2%
Κόμμα Καρυστιανού
Στην ερώτηση «πως θα αντιμετωπίζατε ένα κόμμα Καρυστιανού», οι πολίτες απάντησαν:
- Θετικά – 15%
- Με ενδιαφέρον – 16%
- Ουδέτερα – 15%
- Αδιάφορα – 18%
- Αρνητικά – 29%
- Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 7%
Κόμμα Τσίπρα
Στην ερώτηση «πως θα αντιμετωπίζατε ένα κόμμα Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν:
- Θετικά – 11%
- Με ενδιαφέρον – 8%
- Ουδέτερα – 10%
- Αδιάφορα – 22%
- Αρνητικά – 42%
- Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 7%
Κόμμα Σαμαρά
Στην ερώτηση «πως θα αντιμετωπίζατε ένα κόμμα Σαμαρά», οι πολίτες απάντησαν:
- Θετικά – 4%
- Με ενδιαφέρον – 6%
- Ουδέτερα – 13%
- Αδιάφορα – 26%
- Αρνητικά – 44%
- Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 7%